Редакторы раздела «Красота» пересмотрели любимые ленты, изучили стиль главных героев и делятся модными приемами. Во второй части — «Энни Холл», «Семейка Тененбаум» и другие.

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Cамые стильные фильмы по версии «Афиши Daily». Часть первая
Cамые стильные фильмы по версии «Афиши Daily». Часть первая

«Энни Холл», реж. Вуди Аллен

© Фото: Bettmann/Getty Images

Один из самых часто цитируемых фешен-стилистами фильмов. Энни можно легко принять за модель каких‑нибудь The Row, Old Celine или Jil Sander. Ее гардероб состоит из вещей, как будто позаимствованных из мужского гардероба, — костюмных жилеток, строгих сорочек, галстуков, широких брюк и формальных ботинок.

Брюки Mellow

10 900 р.

Рубашка Arket

2900 р.

Жилет Mango

3599 р.

Галстук Massimo Dutti

4990 р.

Лоферы Vagabond

11 100 р.

«Семейка Тененбаум», реж. Уэс Андерсон

© Walt Disney Studios Motion Pictures

Еще одна отличная стилистическая работа проделана в «Семейке Тененбаум» (впрочем, как и во всех фильмах Уэс Андерсона, любителя яркой картинки). Самый культовый образ из этой киноленты — героиня Гвинет Пэлтроу в рыжей шубе с отложным воротником. Но мы предлагаем присмотреться и к другим лукам, интегрировав в свой гардероб платья и рубашки поло, цветную полоску и яркие заколки.

Платье Lacoste

$116

Поло Zara

1999 р.

Лонгслив Monki

1100 р.

Шуба P.A.R.O.S.H.

24 667 р.

Заколки Beautyparad

599 р.

«9 ½ недель», реж. Эдриан Лайн

© Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images

Об этой ленте чаще вспоминают в контексте эротического, а не стильного кино, и зря — образы главной героини в исполнении Ким Бейсингер заслуживают отдельного внимания. Струящиеся ткани, расслабленные силуэты, сдержанная палитра, минимум украшений и аксессуаров: фильму недавно исполнилось 35 лет, а его образы актуальны до сих пор.

Шляпа Сocoshnick.ru

12 000 р.

Блузка AMI Paris

13 468 р.

Тренч Weekday

5999 р.

Юбка Nude

19 900 р.

Платье Naked Shoulders

24 000 р.

«Укрощение строптивого», реж. Франко Кастеллано, Джузеппе Мочча

© Capital Film

Очень сложно говорить о героинях актрисы Орнеллы Мути, не упоминая ее потрясающую внешность, но мы попробуем. Образы в «Укрощении строптивого» получились достаточно разноплановыми: тут и нарядное синее платье-бюстье, и укороченный красный жакет, и строгий костюм из пиджака и юбки. Но самым вневременным выглядит лук из белой блузы, брюк со стрелками, коричневых сапог с высоким голенищем на устойчивом каблуке и ремешка-шнурка. Все это щедро сдобрено украшениями из разных металлов.

Брюки Zara

2999 р.

Сапоги Vagabond

18 800 р.

Блуза Mango

3599 р.

Пояс Cos

3090 р.

Серьги Natia x Lako

14 900 р.
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