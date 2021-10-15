Редакторы раздела «Красота» пересмотрели любимые ленты, изучили стиль главных героев и делятся модными приемами. Во второй части — «Энни Холл», «Семейка Тененбаум» и другие.

Подробности по теме Cамые стильные фильмы по версии «Афиши Daily». Часть первая Cамые стильные фильмы по версии «Афиши Daily». Часть первая

© Фото: Bettmann/Getty Images

Один из самых часто цитируемых фешен-стилистами фильмов. Энни можно легко принять за модель каких‑нибудь The Row, Old Celine или Jil Sander. Ее гардероб состоит из вещей, как будто позаимствованных из мужского гардероба, — костюмных жилеток, строгих сорочек, галстуков, широких брюк и формальных ботинок.

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Еще одна отличная стилистическая работа проделана в «Семейке Тененбаум» (впрочем, как и во всех фильмах Уэс Андерсона, любителя яркой картинки). Самый культовый образ из этой киноленты — героиня Гвинет Пэлтроу в рыжей шубе с отложным воротником. Но мы предлагаем присмотреться и к другим лукам, интегрировав в свой гардероб платья и рубашки поло, цветную полоску и яркие заколки.

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Об этой ленте чаще вспоминают в контексте эротического, а не стильного кино, и зря — образы главной героини в исполнении Ким Бейсингер заслуживают отдельного внимания. Струящиеся ткани, расслабленные силуэты, сдержанная палитра, минимум украшений и аксессуаров: фильму недавно исполнилось 35 лет, а его образы актуальны до сих пор.

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Очень сложно говорить о героинях актрисы Орнеллы Мути, не упоминая ее потрясающую внешность, но мы попробуем. Образы в «Укрощении строптивого» получились достаточно разноплановыми: тут и нарядное синее платье-бюстье, и укороченный красный жакет, и строгий костюм из пиджака и юбки. Но самым вневременным выглядит лук из белой блузы, брюк со стрелками, коричневых сапог с высоким голенищем на устойчивом каблуке и ремешка-шнурка. Все это щедро сдобрено украшениями из разных металлов.