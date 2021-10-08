Редакторы раздела «Красота» пересмотрели любимые ленты, изучили стиль главных героев и делятся модными приемами. В первой части — яркие мужские персонажи из «Лица со шрамом», «Аферы Томаса Крауна», «Живота» и других.

«Три дня Кондора» (режиссер Сидни Поллак)

© Paramount/Getty Images

В «Трех днях Кондора» у героя Роберта Редфорда Джо Тернера есть образцовый осенний образ. С плотным пиджаком, рубашкой, джинсами и грубыми ботинками. В прохладную погоду в качестве дополнительного слоя можно использовать свитер. На первый взгляд образ может показаться незамысловатым, но при правильных сочетаниях результат удивит. Он практичный и универсальный — так можно пойти хоть на свидание, хоть в офис (только не забудьте повязать галстук как Тернер).

Boglioli

46 313 р.

RRL by Ralph Lauren

18 449 р.

Zara

2999 р.

A.P.C.

17 909 р.

Red Wing

24 209 р.

«Афера Томаса Крауна» (режиссер Норман Джуисон)

© United Artists/Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images

Стив МакКуин запомнился миру не только своей актерской игрой, но и как мужчина, который всегда одевался со вкусом. Примечательно, что даже его герои отличались на экране продуманным гардеробом. Один из ярчайших образов в фильмографии МакКуина — состоятельный интеллектуал Томас Краун. Помимо безупречно сидящих костюмов-троек особенно запомнился образ с поездки на багги. С яркой рубашкой и шортами. Если вдруг собираетесь в отпуск, возьмите на заметку. Просто, но действенно.

Kestin

14 849 р.

Sunspel

12 149 р.

Persol

27 167 р.

Superga

5849 р.

Reigning Champ

4941 р.

«Лицо со шрамом» (режиссер Брайан Де Пальма)

© Universal Pictures

Опередившее свое время «Лицо со шрамом» по праву считается одним из самых стильных фильмов в истории. И не только по части костюмов героев (чего стоят только эффекты и саундтрек).

Персонаж Аль Пачино Тони Монтана выглядел стильно даже до того, как закрепился в Майами. Например, на сделку с колумбийцами он поехал в пестрой гавайской рубашке, бежевых брюках и ботинках с эффектными каблуками. К слову, именно этот образ героя прочнее всего осел в поп-культуре.

Undercover

39 533 р.

Studio Nicholson

29 249 р.

Saint Laurent

62 182 р.

Uniqlo

1999 р.

Maple

25 109 р.

«Крамер против Крамера» (режиссер Роберт Бентон)

© Columbia Pictures

Сложно не проникнуться трогательной драмой 1979-го «Крамер против Крамера». И сложно не заметить, что герой Дастина Хоффмана знает толк в хорошей одежде. Особенно нам запомнились образы с полевой курткой M65. С бежевыми брюками и черными лоферами. На примере фильма можно в очередной раз убедиться, насколько универсальна эта куртка. А еще долговечна — об этом мы уже рассказывали.

Alpha Industries

20 000 р.

Gucci

£495

Norse Projects

£130

Uniqlo

3999 р.

Uniqlo

299 р.

«Живот» (режиссер Хайп Уилльямс)

© Artisan Entertainment

В 1998 году главный клипмейкер в американской музыкальной индустрии выпустил дебютный полнометражный фильм «Живот», роли в котором исполнили величины рэп-сцены Nas, DMX и Method Man, завораживает с первых же кадров. Продуманный стиль главных героев можно долго нахваливать. Но мы лишь скажем, что это наглядное пособие по тому, как носить вещи из кожи — плащи, куртки и брюки.

Marni

25 440 р.

Séfr

12 890 р.

NN07

9883 р.

Timberland

16 109 р.

Marc Jacobs Eyewear

£145
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