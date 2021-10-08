Редакторы раздела «Красота» пересмотрели любимые ленты, изучили стиль главных героев и делятся модными приемами. В первой части — яркие мужские персонажи из «Лица со шрамом», «Аферы Томаса Крауна», «Живота» и других.

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В «Трех днях Кондора» у героя Роберта Редфорда Джо Тернера есть образцовый осенний образ. С плотным пиджаком, рубашкой, джинсами и грубыми ботинками. В прохладную погоду в качестве дополнительного слоя можно использовать свитер. На первый взгляд образ может показаться незамысловатым, но при правильных сочетаниях результат удивит. Он практичный и универсальный — так можно пойти хоть на свидание, хоть в офис (только не забудьте повязать галстук как Тернер).

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Стив МакКуин запомнился миру не только своей актерской игрой, но и как мужчина, который всегда одевался со вкусом. Примечательно, что даже его герои отличались на экране продуманным гардеробом. Один из ярчайших образов в фильмографии МакКуина — состоятельный интеллектуал Томас Краун. Помимо безупречно сидящих костюмов-троек особенно запомнился образ с поездки на багги. С яркой рубашкой и шортами. Если вдруг собираетесь в отпуск, возьмите на заметку. Просто, но действенно.

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Опередившее свое время «Лицо со шрамом» по праву считается одним из самых стильных фильмов в истории. И не только по части костюмов героев (чего стоят только эффекты и саундтрек). Персонаж Аль Пачино Тони Монтана выглядел стильно даже до того, как закрепился в Майами. Например, на сделку с колумбийцами он поехал в пестрой гавайской рубашке, бежевых брюках и ботинках с эффектными каблуками. К слову, именно этот образ героя прочнее всего осел в поп-культуре.

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Сложно не проникнуться трогательной драмой 1979-го «Крамер против Крамера». И сложно не заметить, что герой Дастина Хоффмана знает толк в хорошей одежде. Особенно нам запомнились образы с полевой курткой M65. С бежевыми брюками и черными лоферами. На примере фильма можно в очередной раз убедиться, насколько универсальна эта куртка. А еще долговечна — об этом мы уже рассказывали.

«Живот» (режиссер Хайп Уилльямс)

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В 1998 году главный клипмейкер в американской музыкальной индустрии выпустил дебютный полнометражный фильм «Живот», роли в котором исполнили величины рэп-сцены Nas, DMX и Method Man, завораживает с первых же кадров. Продуманный стиль главных героев можно долго нахваливать. Но мы лишь скажем, что это наглядное пособие по тому, как носить вещи из кожи — плащи, куртки и брюки.