История о том, как англичанин перепридумывает итало-американский стиль.

Кто такой Скотт Фрейзер? В 2013 году коллекционер винтажа и энтузиаст американо-итальянского стиля Скотт Фрейзер Симпсон, 23 лет от роду, основал бренд имени себя. Изначально он специализировался на брюках. Как правило, это были пары широкого кроя, с завышенной талией, защипами и стрелками — этакая квинтэссенция мужского стиля золотой эры Голливуда. Эти брюки (в основном льняные) быстро принесли первый успех молодому дизайнеру. Небольшая, но крайне лояльная клиентская база стремительно раскупала новые пары Фрейзера.

Рубашки как у Джуда Лоу в «Талантливом мистере Рипли»

В прошлом году о бренде Scott Fraser Collection узнала более широкая аудитория. Набирал обороты микротренд на вязаные рубашки в винтажном стиле вроде тех, что носил Рей Лиотта в «Славных парнях» или Джуд Лоу в «Талантливом мистере Рипли». Они обрели популярность еще в 50-х, когда после Второй мировой войны американцы стали чаще выезжать в Европу. Их так и называли — рубашки для отдыха. К слову, в личной коллекции Фрейзера таких набралось около 350 штук — из 50, 60 и 70-х годов.

Аутентичные образцы, страсть и погруженность в тему позволили дизайнеру перехитрить всех. Пока другие бренды (будь то Casablanca или Stussy) представляли собственные интерпретации некогда популярного предмета мужского гардероба, он просто воспроизвел оригинальный. Буквально срисовав его с экрана.

Фрейзер дотошно изучал рубашки Дики Гринлифа из «Талантливого мистера Рипли» и серьезно подошел к тому, чтобы их повторить. У дизайнера это получилось. По его словам, это максимально точная репродукция, достаточно посмотреть на детали: пуговицы, узоры, расцветки, воротники и даже плетение. Если в вопросах дизайна и фурнитуры все было осуществимо, то вот с материалами и производством предстояло поломать голову.

Фрейзер выбрал сложный, но заслуживающий уважения путь: он решил производить вещи там, откуда они пришли, — в Италии. Все рубашки отшиваются в Милане на механических машинках 50-х годов, а процесс подразумевает несколько стадий, в том числе ручной труд. Для материала используют тончайшую мериносовую шерсть местного производства. Она отлично впитывает влагу и дышит. Благодаря своей дотошности Фрейзер выпустил образцовые вязаные рубашки. Пусть они и подсмотрены в фильме, да и стоят 300 фунтов.

А что, кроме рубашек? В арсенале Scott Fraser Collection есть и другие заслуживающие внимания вещи. Как и в случае с вязаными рубашками, остальные позиции преимущественно вдохновлены мужским стилем середины прошлого столетия. Например, рубашки с длинными или короткими рукавами, свитеры и кардиганы, свободные брюки со стрелками или шорты с завышенной талией. У всех вещей Фрейзера есть очаровательный винтажный налет.

Фрейзер с особым усердием подходит к процессу создания. Для максимальной аутентичности он использует дедсток-материалы (иными словами, выпущенные давно, но так и не дождавшиеся своего часа), которые самостоятельно ищет на европейских фабриках. На производстве, как мы уже говорили, он тоже не экономит. Почти все вещи отшиваются в Италии или Англии.

Помимо одежды, в ассортименте есть небольшая линейка аксессуаров — кожаные сумки и ремни, цепочки для часов, яркие носки в рубчик, которые идеально сочетаются с лоферами. В ближайшем будущем Scott Fraser Collection также запустит полноценное женское направление.