Современные спиритуалисты недовольны интересом к магии, возродившимся в прошлом году на волне раскладов таро в тиктоке, — тему с восторгом принялись эксплуатировать бренды, далекие от духовных практик. Однако романтизировать быт, окружив себя мистическими штуками, даже не вкладывая в них какой‑то смысл, может быть очень приятно.