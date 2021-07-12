Современные спиритуалисты недовольны интересом к магии, возродившимся в прошлом году на волне раскладов таро в тиктоке, — тему с восторгом принялись эксплуатировать бренды, далекие от духовных практик. Однако романтизировать быт, окружив себя мистическими штуками, даже не вкладывая в них какой‑то смысл, может быть очень приятно.

Набор для церемонии окуривания Spirit Rituals

4725 р.

Подсвечник Nemesis Now

1790 р.

Массажный карандаш Quarz

3000 р.

Колода карт о кристаллах Mystic Mondays the Crystal Grid

4800 р.

Таро Sabotage

2900 р.

Маска для сна Puebco

3990 р.

Чашка для гадания Джейн Лайл

$24,95

Коллекция камней и минералов

1890 р.

Благовония со стелющимся дымом

790 р.

Кейп Maria Lucia Hohan

16 337 р.

Гобелен с таро

от $19

Аромат Filippo Sorcinelli Quando Rapita in Estasi

21 500 р.

Ночник «Луна»

1190 р.

Черные свечи

216 р.

Руны из аметиста

3450 р.

Палочки-благовония Kuumba International x Carhartt WIP

1290 р.
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