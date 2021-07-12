Современные спиритуалисты недовольны интересом к магии, возродившимся в прошлом году на волне раскладов таро в тиктоке, — тему с восторгом принялись эксплуатировать бренды, далекие от духовных практик. Однако романтизировать быт, окружив себя мистическими штуками, даже не вкладывая в них какой‑то смысл, может быть очень приятно.
Набор для церемонии окуривания Spirit Rituals4725 р.
Подсвечник Nemesis Now1790 р.
Массажный карандаш Quarz3000 р.
Колода карт о кристаллах Mystic Mondays the Crystal Grid4800 р.
Таро Sabotage2900 р.
Маска для сна Puebco3990 р.
Чашка для гадания Джейн Лайл$24,95
Коллекция камней и минералов1890 р.
Благовония со стелющимся дымом790 р.
Кейп Maria Lucia Hohan16 337 р.
Гобелен с тароот $19
Аромат Filippo Sorcinelli Quando Rapita in Estasi21 500 р.
Ночник «Луна»1190 р.
Черные свечи216 р.
Руны из аметиста3450 р.
Палочки-благовония Kuumba International x Carhartt WIP1290 р.
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