Роза — вечная нота в парфюмерии и центр композиции сотен ароматов. Однако в последнее время парфюмеры все чаще стараются дополнить этот цветок неожиданными компаньонами — солью, огурцом, табаком, мхом и не только. Доказываем, что роза может быть действительно разной, почти двумя десятками примеров.

Chopard Rose Seljuke

Увесистый изумруд флакона сражает таким же мощным запахом кисловатого розового джема. Правда, приготовленного со знанием дела — в цветочное варево добавили ванили со всей ее горечью. Rose Seljuke — парфюмерное посвящение садам Семирамиды. Только каждый ярус растений в них заменили цветущим кустом розы.

Купить за 19 129 ₽

Le Labo Rose 31

Хитрые композиции Le Labo часто ставят в тупик своими названиями. Rose 31 — казалось бы, должна пахнуть чистой розой, но не тут-то было. Большое количество древесных нот в пирамиде и щедрая щепотка зиры собираются в запах постоявшего букета, лепестки в котором начинают постепенно засыхать. Такая увядающая картина явно впечатлит любителей готических направлений парфюмерии.

Купить за 13 500 ₽

Atelier Cologne Rose Anonyme

Маркетинговая история, стоящая за ароматом, в лучших традициях рекламных кампаний рассказывает о таинственной девушке, крадущей драгоценности и удаляющейся в закат, оставляя за собой шлейф сладких духов. С Rose Anonyme ограбление вряд ли было бы столь эффектным — композиция получилась достаточно деликатной и тихой. Розы с яблочной кислинкой здесь не маслянистые, а скорее замороженные.

Купить за 12 770 ₽

By Kilian Roses on Ice

То, что Килиан Хеннесси, создатель бренда By Kilian, имеет непосредственное отношение к алкоголю, понятно даже людям далеким от ароматов, а в парфсообществе этот факт его биографии всем изрядно надоел. Тем не менее Килиан умеет грамотно играть на своих корнях. Так в 2020-м внутри бренда появилась коллекция The Liquors, воспевающая коктейли. Roses on Ice — незамысловатый джин с тоником, который во флаконе оказывается куда интереснее прозрачного коктейля. За сильно разбавленной розовой водой с огурцом можно разглядеть и соль, и персиковую сладость, и можжевеловую прохладу.

Купить за 20 000 ₽

Chopard Nuit des Rois

Свежий срез дерева с медовой смолой сменяется кадками специй и пряностей: сушеной розой, кардамоном и шафраном. Композиция аромата, который по идее создателей должен передавать дух гламура Саудовской Аравии, завершается так же, как и многие светские приемы, — кисло-сладкими нотами табака.

Купить за 27 590 ₽

Une Nuit Nomade Rose America

Rose America — совсем другая вечеринка, уже не гламурная, но богемная, как и было принято на вилле Энди Уорхола в Монтоке. Роза здесь неявная, а собранная из деталей: крепкого малинового ликера и сладкого фильтра индонезийских сигарет с гвоздикой.

Купить за 8900 ₽

Floraiku Just a Rose

Просто роза, которая переживает все невзгоды (примерно так можно интерпретировать хокку на флаконе аромата), действительно живуча. Возможно, потому, что композиция показывает не сам цветок, а розовый лимонад, который можно найти в каком‑нибудь магазине органического питания, — шипучую газировку, с добавлением сладких цитрусов и терпкого ревеня.

Купить за 27 030 ₽

Panouge Perle Rare Rose

Еще один профиль ароматов, который часто дополняют розой, — пудровые. Perle Rare Rose как раз из таких. Благодаря мускусу в пирамиде он с легкостью мог бы стать отличной отдушкой для винтажной косметики. А из‑за ванильных нот «Редкая жемчужина» напоминает десерт в сахарной пудре.

Купить за 12 560 ₽

Olfactive Studio Rose Shot

Тот случай, когда духи с розой можно смело советовать даже самым консервативным мужчинам. Rose Shot — внезапная вспышка холодного света. Здесь вы не найдете цветочную приторность, зато почувствуете нетипичные сочетания розы с горьким мхом, холодящим эстрагоном и сладкой мятой.

Купить за 8500 ₽

Bon Parfumeur 101

Bon Parfumeur, относительно молодой (первый аромат вышел в 2017 году) парижский бренд, незаслуженно обделен вниманием в России. Хотя парфюмерия марки — тот редкий случай, когда качество превосходит цену. Композиция 101 двойственная: сперва она раскрывается дачным садом с кустами шиповника и плодовыми деревьями, а после на смену сладости приходят все составляющие красивого мужского одеколона — лаванда, бергамот, кардамон.

Купить за 5000 ₽

Lush Rose Jam

Название не врет — это действительно густой розовый джем, в который затесалась ложка малинового варенья, а вместо сахара добавили мед. Возможно, у многих от такого набора «слипнется», но любители прямолинейной гурманики будут в восторге.

Купить за 4600 ₽

Jo Malone Velvet Rose & Oud

Уже не свежий куст шиповника, а темно-красная роза на длинных ножках. Шоколадно-алкогольные мотивы настраивают на банальный сюжет — букет и коробка конфет. Правда, именно это сочетание в композиции превращает Velvet Rose & Oud в канонический вечерний и торжественный аромат.

Купить за 8100 ₽

Miller et Bertaux Shanti Shanti

Shanti переводится с санскрита как «покой и умиротворение», и одноименный аромат собран подобающе. Это размеренная церемония с теплым травяным чаем из лепестков розы и листьев тулси в окружении классических индийских благовоний. Редкий случай, когда парфюмерная роза оказывает почти что медитативный эффект.

Купить за 9180 ₽

Frederic Malle Rose & Cuir

Запоминающийся унисекс-аромат, в котором под видом розы прячется более свежая герань. Ее зелень, вместе с кислинкой кожи и пылью ветивера, собирается в полную противоположность привычного цветочного парфюма. Rose & Cuir можно назвать антитезой к другому легендарному аромату бренда — Portrait of a Lady, где цветок розы обыгрывается уже через ее сладость.

Купить за 15 480 ₽

Liquides Imaginaires Dom Rosa

Вообразить эту жидкость проще простого — Dom Rosa — аромат шипучего игристого. Разбирать его на отдельные ноты все равно что выуживать составляющие из напитка — не всегда понятно, зачем это нужно, если можно просто наслаждаться. Но ценители наверняка найдут здесь и дольку груши, и симпатичные опилки.

Купить за 15 980 ₽

Unum Rosa Nigra

Настоящей розы здесь нет, ее создают персик и полынь. Основатель бренда и любитель классической готики Филиппо Сорчинелли не мог не добавить ладанных оттенков. В итоге получился постоянно трансформирующийся аромат мрачного букета, который местами уходит в плитку горького шоколада или чашку крепкого кофе.

Купить за 17 900 ₽

Inito Atomic Rose

Создатели аромата утверждают, что внутри композиции находятся чуть ли не мифические феромоны, а вернее, молекула гедион, «активирующая либидо» (последняя, правда, встречается в десятках, а то и сотнях других ароматов). Степень соблазнительности Atomic Rose — дело индивидуальное, а вот атомное «электричество» явно почувствуют все — благодаря сочному бергамоту и розовому перцу.

Купить за 17 900 ₽

Maison Crivelli Rose SaltifOlia

Прогулку к морю через поле роз, которую обещает нам бренд, представить сложно, но для сладко-соленой Rose SaltifOlia есть куда более жизненное сравнение. Если бы в коктейль «Маргарита» добавляли розовый сироп, он пах бы именно так — легкими цветами и крупными кристаллами соли.

Купить за 9563 ₽

Maison Rebatchi Rose Rebatchi

Удивительно, как аромат, в пирамиде которого кроме розы есть и персик, и малина, и яблоко, вышел почти что невесомым, особенно для такой категории. Будьте готовы к тому, что этот плодово-ягодный букет со временем превратится в сладкую пудру с помощью мускуса и сандала.

Купить за 8033 ₽