Продолжаем рассказывать о брендах, милых нашему сердцу. На этот раз — об американском Blackstock & Weber, выпускающем роскошные лоферы на любой вкус.

Как появился бренд

Крис Эчеваррия всегда хотел заниматься модой. Будучи уверенным в своей цели он пошел учиться на дизайнера мужской одежды в нью-йоркский институт модных технологий (FIT) и параллельно устроился продавцом в концепт-стор J.Crew Liquor Store. Крис c головой погружался в ретейл, обрастал связями и был готово попробовать что‑то новое. Вскоре он занялся прогнозированием тенденций, а после работал с закупками в оптовой торговле. В 2016-м Крис запустил собственное агентство по продажам. Одним из его первых клиентов был Sanders — британский производитель обуви с почти что 150-летней историей. Крис представлял бренд в Штатах и занимался его продажами. Довольно быстро он узнал, что большинство байеров достаточно холодно относятся к формальной обуви и думают лишь о кроссовках. При этом Крис уже тогда понимал, что условные лоферы, как и кроссовки, можно носить небрежно, и решил вернуться к дизайну.

Первыми плодами стали коллаборационные пары обуви с вышеупомянутым Sanders. Коллекция имела успех. К удивлению Криса, совместные с ним пары продавались даже лучше, чем сольные модели бренда. Тогда он решил создать собственный бренд. Договорившись с тем же Sanders о производстве, он запустил Blackstock & Weber.

Чем хороши лоферы Blackstock & Weber

Мы уже не первый год говорим о том, что лоферы вполне могут заменить кроссовки. И о том, что они вовсе не подразумевают обязательный аккомпанемент из формальной одежды. Такой же позиции придерживается Крис.

Одно из ключевых преимуществ лоферов Blackstock & Weber — это их форма. Благодаря силуэту они одинаково хорошо смотрятся с джинсами и бомбером, или с брюками и пальто. В одном из интервью Крис рассказывал, что при разработке дизайна он представлял визуально грубую пару; достаточно широкую, чтобы она ощущалась, как кроссовки Nike Air Force 1. «Я не хотел, чтобы они были похожи на лоферы Salvatore Ferragamo или были изящнымb. Я хотел, чтобы это была пара, на которую можно полагаться изо дня в день». И у Криса это получилось. В описании инстаграм-аккаунта Blackstock & Weber красуется подпись: The Best Fucking Loafers in the World.

Ассортимент

В арсенале бренда представлено три модели на любой вкус — The Ellis (классические пенни-лоферы), The Mason (с пряжками) и The Clásico (с кистями). Регулярный ассортимент составляют всевозможные интерпретации вышеперечисленных силуэтов.

Крис не боится экспериментов, поэтому у Blackstock & Weber есть пары из замши, различной кожи и даже из денима. Что касается цветовых решений, то и здесь креативный директор не ограничивает свою фантазию. Черные, коричневые лоферы — это классика, но как насчет пары из зернистой кожи ярко-желтого цвета?

Помимо лоферов, в ассортименте бренда с недавних пор также появились мюли. Две пары из текстурной кожи, имитирующей крокодиловую, выполнены на базе модели The Ellis. С текущей коллекцией и ценами можно ознакомиться на официальном сайте бренда.