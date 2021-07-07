Продолжаем рассказывать о брендах, милых нашему сердцу. На этот раз — о шведском Polar Skate Co., востребованном среди скейтеров и по большому счету незнакомом широкой аудитории.

Как все началось

Polar Skate Co. — скейтерская команда и бренд в одном лице. За амбициозным проектом из промышленного шведского города Мальме стоит известный в скейт-сообществе прорайдер Понтус Альв. Оставшись недовольным выступлением за большие команды (Mad Circle, Arcade и Emerica), он решил создать свою собственную. Так в 2011-м появился Polar Skate Co. С момента основания детище Альва уверенно растет, развивается и расширяет географию продажж. Достаточно быстрому прорыву бренда во многом поспособствовали эффектные скейтерские видео команды (их снимал сам Понтус) и сильные коллаборации с Converse Cons и Carhartt WIP (с обоими брендами у Альва был личный контакт). Сейчас одежду Polar Skate Co. можно приобрести как в профильных скейтерских магазинах по всему миру, так и у крупных онлайн-ретейлеров вроде End. и Caliroots.

Один из ранних видеороликов Polar Skate Co.

Шведский взгляд на американские 90-е

Те, кто видел режиссерский дебют Джоны Хилла — «Середину 90-х», — наверняка оценили работу художника по костюмам Хайди Бивенс. В хвалебных рецензиях не раз отмечали, что стиль в фильме от и до соответствует заявленному в названии времени. Футболки с крупными лого, полосатые поло и регбийки, худи ярких цветов, свободные, как правило, голубые джинсы и лаконичные шапки бини — все это буквально передает дух 90-х. При взгляде на вещи Polar Skate Co. складывается ощущение, что они из той же эпохи и будто бы даже были использованы при съемках.

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Лучшие широкие джинсы?

Одна из визитных карточек Polar Skate Co. — свободные джинсы. И шведский бренд выпускает действительно эталонные пары. Они придутся по душе даже тем, кто ни разу в жизни не катался на доске, и без проблем впишутся в повседневный гардероб.

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Ключевые модели, которые выходят из сезона в сезон, — Big Boy Jeans и ’93 Denim. Наряду с базовыми расцветками, черной и голубой, Polar Skate Co. выпускает и более экспериментальные: фиолетово-черную, бордовую или зеленую. И те и другие пользуются неизменным спросом: как правило, ходовые размеры раскупаются в первые же дни после очередного релиза. Интерес к джинсам Polar Skate Co. среди российской аудитории также достаточно высокий. Искать вещи шведского бренда советуем в ITK, скейтшопе «Октябрь», а также сетях Kixbox и «Траектория».

Не только джинсы

Разумеется, Polar Skate Co. может похвастаться не только джинсами. В сезонных коллекциях регулярно появляются уместные в любом гардеробе джинсовки, харингтоны и легкие пуховики, образцовые, в меру плотные фланелевые рубашки, а также бросающиеся в глаза свитера с легким винтажным налетом.

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Кроме того, отдельного упоминания заслуживает скейтерска база. Ежесезонные худи, футболки и деки украшены эффектной графикой, ставшей одним из символов бренда. Почти все принты разрабатывает сам Альв. Это могут быть абстрактные рисунки, яркие или минималистичные, черно-белые фотографии или, например, портреты его родителей. Но Альв не ограничивается сольной деятельностью и зачастую подключает к креативу и разработке принтов своих коллег — райдеров из команды Polar Skate Co.

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Одежду и аксессуары Polar Skate Co. можно отнести к среднему ценовому сегменту. Условные фланелевые рубашки и худи будут стоить около 8000 рублей, свитера — 15 000 рублей, футболки — 5000 рублей, джинсы Big Boy Jeans или ’93 Denim — 14 000 рублей, деки для скейтборда — 6000 рублей.