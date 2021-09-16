Четыре модных инфлюэнсера показывают, как вписать необычные колготки в свой лук.

Белые колготки плюс цветной лук

Белые колготки часто попадают в стоп-лист по двум причинам: кому‑то они напоминают школьную форму, а кто‑то боится, что ноги в них визуально выглядят больше. В 2021-м стоит отбросить предрассудки и дать шанс новому аксессуару. Понятно, что образ с белыми колготками изначально претендует на ироничность, поэтому можно докрутить ее до максимума, снабдив лук разноцветными вещами.

Цветные колготки плюс черно-белый лук

Комплект с цветными колготками лучше, напротив, успокоить одеждой приглушенных расцветок. Например, вписать их в черно-белый лук, сделав единственным ярким акцентом своего образа.

Пастельные колготки плюс пастельные вещи

А вот если колготки цветные, но пастельные, их можно сочетать с разноцветными вещами таких же приглушенных тонов. В этом образе еще обратите внимание на туфли Мэри Джейн: теперь их носят на плоском ходу, и, кажется, это идеальная обувь в пару к колготкам.

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Колготки с рисунком или монограммой плюс юбка с принтом

Переходим к сложным комбинациям и учимся сочетать два принта в одном луке. Попробуйте комбинировать полупрозрачные колготки с надписями или монограммами с юбками или платьями в геометричный рисунок.

Еще несколько луков с необычными колготками для вдохновения

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