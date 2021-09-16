Четыре модных инфлюэнсера показывают, как вписать необычные колготки в свой лук.
Белые колготки плюс цветной лук
Белые колготки часто попадают в стоп-лист по двум причинам: кому‑то они напоминают школьную форму, а кто‑то боится, что ноги в них визуально выглядят больше. В 2021-м стоит отбросить предрассудки и дать шанс новому аксессуару. Понятно, что образ с белыми колготками изначально претендует на ироничность, поэтому можно докрутить ее до максимума, снабдив лук разноцветными вещами.
Колготки Wolford5400 р.
Юбка Zara3299 р.
Жилет Monki1700 р.
Водолазка H&M1699 р.
Ботинки Dr. Martens18 900 р.
Сумка Uterqüe11 990 р.
Цветные колготки плюс черно-белый лук
Комплект с цветными колготками лучше, напротив, успокоить одеждой приглушенных расцветок. Например, вписать их в черно-белый лук, сделав единственным ярким акцентом своего образа.
Колготки Ioannes14 697 р.
Платье Secret Garden11 200 р.
Сапоги Vagabond15 700 р.
Пальто Cos14 990 р.
Шарф-пончо Cos7890 р.
Пастельные колготки плюс пастельные вещи
А вот если колготки цветные, но пастельные, их можно сочетать с разноцветными вещами таких же приглушенных тонов. В этом образе еще обратите внимание на туфли Мэри Джейн: теперь их носят на плоском ходу, и, кажется, это идеальная обувь в пару к колготкам.
Колготки Emilio Pucci15 952 р.
Юбка & Other Stories5990 р.
Кардиган & Other Stories5990 р.
Платок Mango1299 р.
Туфли Ekonika13 990 р.
Куртка Monki3500 р.
Колготки с рисунком или монограммой плюс юбка с принтом
Переходим к сложным комбинациям и учимся сочетать два принта в одном луке. Попробуйте комбинировать полупрозрачные колготки с надписями или монограммами с юбками или платьями в геометричный рисунок.