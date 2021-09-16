Четыре модных инфлюэнсера показывают, как вписать необычные колготки в свой лук.

Белые колготки плюс цветной лук

Белые колготки часто попадают в стоп-лист по двум причинам: кому‑то они напоминают школьную форму, а кто‑то боится, что ноги в них визуально выглядят больше. В 2021-м стоит отбросить предрассудки и дать шанс новому аксессуару. Понятно, что образ с белыми колготками изначально претендует на ироничность, поэтому можно докрутить ее до максимума, снабдив лук разноцветными вещами.

Колготки Wolford

5400 р.

Юбка Zara

3299 р.

Жилет Monki

1700 р.

Водолазка H&M

1699 р.

Ботинки Dr. Martens

18 900 р.

Сумка Uterqüe

11 990 р.

Цветные колготки плюс черно-белый лук

Комплект с цветными колготками лучше, напротив, успокоить одеждой приглушенных расцветок. Например, вписать их в черно-белый лук, сделав единственным ярким акцентом своего образа.

Колготки Ioannes

14 697 р.

Платье Secret Garden

11 200 р.

Сапоги Vagabond

15 700 р.

Пальто Cos

14 990 р.

Шарф-пончо Cos

7890 р.

Пастельные колготки плюс пастельные вещи

А вот если колготки цветные, но пастельные, их можно сочетать с разноцветными вещами таких же приглушенных тонов. В этом образе еще обратите внимание на туфли Мэри Джейн: теперь их носят на плоском ходу, и, кажется, это идеальная обувь в пару к колготкам.

Колготки Emilio Pucci

15 952 р.

Юбка & Other Stories

5990 р.

Кардиган & Other Stories

5990 р.

Платок Mango

1299 р.

Туфли Ekonika

13 990 р.

Куртка Monki

3500 р.
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Колготки с рисунком или монограммой плюс юбка с принтом

Переходим к сложным комбинациям и учимся сочетать два принта в одном луке. Попробуйте комбинировать полупрозрачные колготки с надписями или монограммами с юбками или платьями в геометричный рисунок.

Колготки Vetements

19 800 р.

Юбка Bershka

2199 р.

Джемпер Cos

8990 р.

Сапоги Portal

18 990 р.

Сумка Zara

2599 р.

Пальто Arket

21 900 р.

Еще несколько луков с необычными колготками для вдохновения

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