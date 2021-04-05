Туфли, названные в честь героини комикса «Бастер Браун», все чаще появляются в последних коллекциях. Некоторые бренды утяжеляют эту «школьную» обувь массивной подошвой, другие — ставят верх с перепонкой на устойчивый каблук. Рассказываем, где найти идеальные модные туфли на весну и как их носить.

Изначально детская обувь Мэри Джейн выглядела однотипно — это были унисекс-туфли без каблука с круглым носком и ремешком, обычно черные. Надевали их поверх белых носков. Сейчас же модель претерпела множество изменений: туфли Мэри Джейн постепенно превращаются то в ботинки, то в женственную обувь на каблуке, но округлый мыс (иногда чуть квадратный) и перепонка остаются на месте.

Чаще всего эта модель попадается в азиатском стрит-стайле. Ее облюбовали представители субкультуры «Лолита», да и в целом силуэт наталкивает нас на ассоциации со школьной формой. Добрая часть модных блогеров, также не заморачиваясь, обыгрывают туфли гетрами и юбками в складку. Предлагаем четыре нетипичных образа для того, чтобы носить Мэри Джейн.

Маскулинная одежда и грубый силуэт

Вайб 60-х и пастельные оттенки

Ретроготика

Богемный коттеджкор