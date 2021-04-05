Туфли, названные в честь героини комикса «Бастер Браун», все чаще появляются в последних коллекциях. Некоторые бренды утяжеляют эту «школьную» обувь массивной подошвой, другие — ставят верх с перепонкой на устойчивый каблук. Рассказываем, где найти идеальные модные туфли на весну и как их носить.

Изначально детская обувь Мэри Джейн выглядела однотипно — это были унисекс-туфли без каблука с круглым носком и ремешком, обычно черные. Надевали их поверх белых носков. Сейчас же модель претерпела множество изменений: туфли Мэри Джейн постепенно превращаются то в ботинки, то в женственную обувь на каблуке, но округлый мыс (иногда чуть квадратный) и перепонка остаются на месте.

Pierre Cardin

6499 р.

Thomas Munz

5399 р.

Marc Jacobs

38 321 р.

T.U.K.

$90

Schuh

£30

Koi

£40

Unif

11 100 р.

Dr. Martens

$120

Frances Valentine

$348

Чаще всего эта модель попадается в азиатском стрит-стайле. Ее облюбовали представители субкультуры «Лолита», да и в целом силуэт наталкивает нас на ассоциации со школьной формой. Добрая часть модных блогеров, также не заморачиваясь, обыгрывают туфли гетрами и юбками в складку. Предлагаем четыре нетипичных образа для того, чтобы носить Мэри Джейн.

Маскулинная одежда и грубый силуэт

Weekday

3499 р.

Zara

4499 р.

Weekday

1750 р.

Dr. Martens

$120

Monki

500 р.

Вайб 60-х и пастельные оттенки

Nodaleto

55 581 р.

Monki

3000 р.

Mademoiselle

979 р.

Zara

1999 р.

Retrosuperfuture

15 900 р.

Ретроготика

Zara

4499 р.

Lime

2799 р.

Ringstone

6000 р.

Le Specs

12 961 р.

Thomas Munz

4499 р.

Богемный коттеджкор

Frances Valentine

$298

Laneus

29 682 р.

Zara

11 999 р.

Monki

400 р.

Zara

9299 р.
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