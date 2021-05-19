Внушительная подборка от «Афиши Daily» в главном цвете сезона (а возможно, и целого поколения).

Gen Z Green, Bottega Green — насыщенный зеленый цвет, с которым мы вошли в новое десятилетие, характеризуют по-разному. То приписывают ему принадлежность к поколению зумеров, противопоставляя оттенку Millenial Pink. То ссылаются на шоу Bottega Veneta SS21, где зеленой была не только одежда, но и сет-дизайн. Ясно одно: этот цвет с нами чуть дольше, чем другие тренды, которые с каждым сезоном сменяют друг друга все стремительнее. Поэтому есть смысл присмотреться к одежде, аксессуарам и даже косметике в этом оттенке.

Жакет Bottega Veneta

£1388

Блуза Lime

3799 р.

Туфли Lalou

8800 р.

Сумка Zara

9299 р.

Кроссовки adidas

11 999 р.

Кроссовки Nike

6799 р.

Лак для ногтей Orly

655 р.

Лак для ногтей Oniq

248 р.

Очки Bottega Veneta

33 626 р.

Брошь Natia x Lako

11 900 р.

Браслет Agnes Waterhouse

3900 р.

Сандалии Aquazzura

£425

Блуза Cos

3090 р.

Носки Gucci

€109

Рубашка Saint Laurent

€520

Парка Uterque

11 990 р.

Платье Mango

6499 р.

Футболка Bronze 56K

3990 р.

Очки Polaroid

4200 р.

Брелок Ambush

8 909 р.

Поло Valentino

29 249 р.

Брюки adidas

4409 р.

Кошелек Comme des Garçons’

5309 р.

Юбка Pinko

20 430 р.

Рубашка Ganni

35 727 р.

Купальник Oséree

19 070 р.

Мюли By Far

31 600 р.

Сумка By Far

32 500 р.

Куртка Pangaia

$175

Шорты Weekday

2499 р.

Куртка-рубашка Zara

3299 р.

Кольцо Viva La Vika

9500 р.

Платье Reserved

3499 р.

Платье Zara

1999 р.

Сумка Zara

2599 р.

Босоножки Zara

7299 р.

Балетки Zara

3299 р.

Рубашка Yulia Wave

16 000 р.

Топ Yulia Wave

15 500 р.
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