Внушительная подборка от «Афиши Daily» в главном цвете сезона (а возможно, и целого поколения).
Gen Z Green, Bottega Green — насыщенный зеленый цвет, с которым мы вошли в новое десятилетие, характеризуют по-разному. То приписывают ему принадлежность к поколению зумеров, противопоставляя оттенку Millenial Pink. То ссылаются на шоу Bottega Veneta SS21, где зеленой была не только одежда, но и сет-дизайн. Ясно одно: этот цвет с нами чуть дольше, чем другие тренды, которые с каждым сезоном сменяют друг друга все стремительнее. Поэтому есть смысл присмотреться к одежде, аксессуарам и даже косметике в этом оттенке.
Жакет Bottega Veneta£1388
Блуза Lime3799 р.
Туфли Lalou8800 р.
Сумка Zara9299 р.
Кроссовки adidas11 999 р.
Кроссовки Nike6799 р.
Лак для ногтей Orly655 р.
Лак для ногтей Oniq248 р.
Очки Bottega Veneta33 626 р.
Брошь Natia x Lako11 900 р.
Браслет Agnes Waterhouse3900 р.
Сандалии Aquazzura£425
Блуза Cos3090 р.
Носки Gucci€109
Рубашка Saint Laurent€520
Парка Uterque11 990 р.
Платье Mango6499 р.
Футболка Bronze 56K3990 р.
Очки Polaroid4200 р.
Брелок Ambush8 909 р.
Поло Valentino29 249 р.
Брюки adidas4409 р.
Кошелек Comme des Garçons’5309 р.
Юбка Pinko20 430 р.
Рубашка Ganni35 727 р.
Купальник Oséree19 070 р.
Мюли By Far31 600 р.
Сумка By Far32 500 р.
Куртка Pangaia$175
Шорты Weekday2499 р.
Куртка-рубашка Zara3299 р.
Кольцо Viva La Vika9500 р.
Платье Reserved3499 р.
Платье Zara1999 р.
Сумка Zara2599 р.
Босоножки Zara7299 р.
Балетки Zara3299 р.
Рубашка Yulia Wave16 000 р.
Топ Yulia Wave15 500 р.
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