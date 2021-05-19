Gen Z Green, Bottega Green — насыщенный зеленый цвет, с которым мы вошли в новое десятилетие, характеризуют по-разному. То приписывают ему принадлежность к поколению зумеров, противопоставляя оттенку Millenial Pink. То ссылаются на шоу Bottega Veneta SS21, где зеленой была не только одежда, но и сет-дизайн. Ясно одно: этот цвет с нами чуть дольше, чем другие тренды, которые с каждым сезоном сменяют друг друга все стремительнее. Поэтому есть смысл присмотреться к одежде, аксессуарам и даже косметике в этом оттенке.