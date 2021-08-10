Достаем пинцеты (но лучше тональный крем и карандаш для бровей).

О возвращении тонких бровей заговорили еще в 2018 году, когда вышел сентябрьский номер британского Vogue: на обложке была Рианна с бровями-ниточками. Прошло три года, а тренд все еще не вернулся: скорее, наоборот, густые брови только эволюционируют. Салоны активно придумывают новые услуги для ухода за ними — вроде ламинирования волосков, а бьюти-блогеры делятся всевозможными лайфхаками — например, предлагают укладывать брови мылом.

Правда, недавно компания по прогнозированию трендов WGSN обратила внимание, что бренды снова обращаются к тонким бровям: макияж с ними в сезоне SS20 показали, к примеру, Mugler и Molly Goddard. Трендвотчеры WGSN утверждают, что возвращение бровей-ниточек — закономерная тенденция в контексте глобальной моды на 1990-е.

Вместе с этим в тиктоке появился новый тренд: пользователи включают инструмент, который позволяет посмотреть на себя с тонкими бровями. Интересно, что кто‑то категорически не нравится себе с бровями-ниточками, а кому‑то эксперимент кажется удачным.

Радует, что «примерить» тонкие брови в реальности сейчас можно без особых потерь. Не обязательно выщипывать их пинцетом: попробуйте закрасить волоски тональным кремом, а лучше плотным консилером, и сверху нарисовать ниточку карандашом. Можно затонировать консилером только нижнюю часть бровей, а верхние волоски уложить в тонкую линию.

@anjj21k

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♬ why is this audio blowing up - dom ✈︎
@babeidontlikeyou

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@polyusshka

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@evriikk

ну нет😆😅 Что вы скажите? Не забудь подписаться😍

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@playaalice

#фиксация

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@keee_leee

Imma get them thinner :) #fyp #puertorico #thin

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@radassjasmine

#TimeWarpScan

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