О возвращении тонких бровей заговорили еще в 2018 году, когда вышел сентябрьский номер британского Vogue: на обложке была Рианна с бровями-ниточками. Прошло три года, а тренд все еще не вернулся: скорее, наоборот, густые брови только эволюционируют. Салоны активно придумывают новые услуги для ухода за ними — вроде ламинирования волосков, а бьюти-блогеры делятся всевозможными лайфхаками — например, предлагают укладывать брови мылом.

Правда, недавно компания по прогнозированию трендов WGSN обратила внимание, что бренды снова обращаются к тонким бровям: макияж с ними в сезоне SS20 показали, к примеру, Mugler и Molly Goddard. Трендвотчеры WGSN утверждают, что возвращение бровей-ниточек — закономерная тенденция в контексте глобальной моды на 1990-е.