Действительная люксовая обновка.
Знаменитый спортивный бренд уже несколько сезонов уделяет большое внимание переосмыслению нетипичной для спорта одежды. В арсенале adidas мелькали строгие пиджаки, классические тренчи, корсеты — все с фирменной символикой и тремя полосками.
В этом сезоне марка выпустила коллекцию 2000 Luxe — небольшой дроп, посвященный моде нулевых. В него вошли бежевые, розовые и голубые укороченные толстовки и платья-худи. Но ключевой вещью коллекции стал атласный бомбер с заметным логотипом бренда из стразов.
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Бомбер представлен в двух оттенках — нежно-розовом и бежевом. Купить куртку можно в официальном интернет-магазине спортивного бренда. Стоимость — 10 999 р.
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