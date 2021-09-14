Знаменитый спортивный бренд уже несколько сезонов уделяет большое внимание переосмыслению нетипичной для спорта одежды. В арсенале adidas мелькали строгие пиджаки, классические тренчи, корсеты — все с фирменной символикой и тремя полосками.

В этом сезоне марка выпустила коллекцию 2000 Luxe — небольшой дроп, посвященный моде нулевых. В него вошли бежевые, розовые и голубые укороченные толстовки и платья-худи. Но ключевой вещью коллекции стал атласный бомбер с заметным логотипом бренда из стразов.