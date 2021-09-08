Плащ с тремя полосками, брюки со стрелками и другие неожиданные позиции.

Немецкий спортивный бренд представил новую линейку Blue Version. В рамках нового проекта adidas Originals будет выпускать экспериментальные вариации своей классической спортивной одежды. И если судить по первому релизу серии, это будет интересно.

В него вошли: минималистичные пальто, плащи и парки с панельным дизайном, оверсайз-олимпийки, практичные рубашки с карманами на молниях и даже брюки со стрелками.

Согласимся, что на первый взгляд выглядит необычно и неожиданно. Но это не первые эксперименты спортивного бренда с пальто, плащами и другими «не спортивными» предметами гардероба. Вышеупомянутая верхняя одежда появлялась, например, в прошлогодней коллаборации с 424.