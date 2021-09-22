Что бы ни говорили про тренд на все нарядное, уютные толстовки и треники не планируют исчезать из нашей жизни. В ожидании включения отопления они особенно актуальны, так как заменили нам легкие пижамы. «Афиша Daily» сделала подборку российских брендов, которые выпускают спортивные костюмы.

Monochrome

Марка-пионер, которая стояла у истоков тренда на объемные костюмы из футера (мягкого материала на основе хлопка и полиэстера). Еще в 2016 году, с приходом главного дизайнера бренда Алисы Бохи, компания представила первый оверсайз-свитшот с гипертрофированно широкими рукавами, непропорциональными манжетами и минималистичным брендингом на груди. С тех пор эта вещь стала самым узнаваемым продуктом Monochrome. Бренд успел сделать коллаборации с ключевыми игроками модной индустрии вроде Pantone, Reebok и G-Shock. А также заметно расширил ассортимент, включив в него, помимо спорткостюмов, верхнюю одежду, трикотаж, рубашки, джинсы и т. д. Диапазон цен — от 9999 рублей за худи до 21 500 рублей за толстовку из премиальных материалов в коллекции Luxe.

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ZNWR

Белорусский бренд запустил производство в 2016 году, в 2018-м открыл магазин в Минске, а сейчас его продукция представлена в Москве и Петербурге. ZNWR создает не столько спортивные костюмы, сколько в целом простую одежду для современных горожан. В каталоге — куртки, жакеты, рубашки, футболки, брюки и даже белье. Но на спортивные силуэты сделан особый акцент: здесь можно найти не только привычные свитшоты и джоггеры, но также худи с акцентными плечами, толстовки с высоким горлом, треники-палаццо и брюки с разрезами по бокам. Диапазон цен — от 5600 рублей за лонгслив до 12 00 рублей за свитшот.

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Gaffgang

Gaffgang создает одежду для спорта и города. В первой категории — джерси, олимпийки с капюшоном, нейлоновые комбинезоны, а также топы, велосипедки и даже теннисные юбки. Диапазон цен в разделе SportStyle — от 4500 рублей за шорты до 15 490 рублей за комбинезон.

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Hooli

Бренд-конструктор предлагает самостоятельно собрать себе костюм. На выбор — 29 цветов, 7 размеров от XS до 7XL и более 50 000 комбинаций изделий. Среди прочего, тут можно заказать комбинезон, худи-кейп или кимоно — все из футера.

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Behurr

Behurr позиционирует себя как производитель качественных «бланков» — лаконичных худи и свитшотов. Вся одежда создается без маркировки и печати, на изделиях есть только бирка с составом и инструкцией для стирки, пришитая на внутренний боковой шов. Так что у марки можно сделать большой заказ для брендов и компаний, которые хотят создать свой мерч одежды. Самые интересные айтемы — толстовки, окрашенные в технике garment dyed.

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Mellow

Mellow создан родными сестрами Анной и Марией в 2015 году. Бренд выпускает простую и практичную одежду: все модели придумываются с нуля в собственном экспериментальном цехе в Москве, где основательницы подбирают материалы, разрабатывают лекала и отшивают образцы. У Mellow можно найти всевозможные варианты верхов из футера — свитшоты с треугольным вырезом, укороченные и классические худи. А также низов — очень широкие палаццо, классические джоггеры с разными вариантами манжетов и велюровые брюки. Диапазон цен — от 5500 рублей за короткий свитшот до 8900 рублей за палаццо.

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Je Fleur

Je Fleur — марка о наивности и непосредственности. Основатель бренда Женя хочет, чтобы человек, надевая его одежду, чувствовал себя ребенком и смотрел на мир его глазами. Собственно, вещи марки и правда имеют такой эффект: пастельные футболки, лонгсливы и худи способны разнообразить скучные городские луки. Диапазон цен — от 4500 рублей за лонгслив до 7200 рублей за худи.

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