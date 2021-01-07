Одежду из вязаного трикотажа сложно назвать трендом: свитеры и шапки актуальны каждую зиму. Хотя некоторая тенденция в этом направлении все же намечается — взять хотя бы весенне-летнюю коллекцию Bottega Veneta, состоящую из ярких вязаных платьев, топов, юбок и даже сумок. «Афиша Daily» собрала 9 локальных и зарубежных марок вязаного трикотажа.

Bureau de Tricoti

Bureau de Tricoti — московская марка теплого вязаного белья из высококачественной итальянской пряжи. История бренда началась с воспоминаний о том, как заботливая мама одевала нас зимой на прогулку: было очень тепло, но передвигаться трудно, и выглядел ты как колобок. Вязаные советские рейтузы были функциональными, но некрасивыми. Tricoti решили создать белье, которое существенно утепляет, при этом достаточно тонкое и незаметно под одеждой: у бренда можно найти вязаные лифы, велосипедки и боди, а также традиционные кардиганы и топы.

Extreme Cashmere

С момента своего основания в 2016 году амстердамский бренд Extreme Cashmere создает идеальную кашемировую одежду — без привязки к полу, сезонам и размерам. Четыре раза в год марка выпускает 15 вещей различных силуэтов и цветов. Интересная деталь: на каждом изделии есть вышитый нитками флажок, который показывает, в каких еще цветах представлена эта вещь.

Mirstores

Российский бренд Mirstores известен своими свитерами крупной вязки с косами. Но кроме этого марка создает базовый трикотаж вроде водолазок в рубчик, а также вязаные юбки и аксессуары — шапки, балаклавы, варежки и даже сумки. Производство Mirstores сочетает в себе ручной труд и работу на фабричном оборудовании и локализовано в регионах России, что позитивно влияет на качество и цену одежды.

Frisson Handknits

Мохеровые свитеры из Новой Зеландии сделаны с соблюдением принципов устойчивого развития. Frisson Knits создает изделия из шерсти местного производства: каждый предмет связан спицами вручную. В этом сезоне у бренда также можно найти актуальные сейчас жилеты с косами.

SL1P

SL1P — российский экспериментальный бренд вязаного трикотажа. Название отсылает к вязальному термину slip, означающему перекидывание петли с одной спицы на другую. Вместо традиционных сезонных коллекций команда марки выпускает небольшие капсулы с близкими по духу героями: художниками, графическими дизайнерами и архитекторами. Благодаря партнерству с московской трикотажной фабрикой и доступу к самому современному оборудованию команда бренда постоянно экспериментирует с пряжей и техниками плетения. Большинство моделей SL1P — унисекс.

The Knitter

Еще один трикотажный бренд из Новой Зеландии: тоже устойчивый и тоже ручной работы. За The Knitter стоит воздушная девушка Николь Лейбурн (сама она себя называет романтиком и любителем чая с тостами), которая собрала вокруг себя небольшую команду вязальщиц. Для своих оверсайз-свитеров марка использует мягкую мохеровую пряжу из Новой Зеландии, а также пушистую альпаку и овечью шерсть из Перуанского нагорья. Изделия окрашиваются специальными красителями, почти безвредными для природы.

Vereja

«Верея́» — бренд трикотажа, основанный стилистом и ex-главредом журнала Numéro Игорем Андреевым. В ДНК марки — сказки, игры и отсылки к русскому фольклору. Vereja работает с российскими мастерицами: каждая вещь связана вручную и практически уникальна, так как одна и та же модель может иметь разную плотность вязки. Вещи бренда отличаются деконструкцией и яркими сочетаниями цветов: сейчас «Верея́» больше тяготеет к арту, чем к одежде в ее привычном понимании, но тем и цепляет.

& Daughter

& Daughter — небольшая семейная компания, которая работает с прядильщиками Англии и Ирландии. Лондонская марка вязаного трикотажа позиционирует себя как адепта медленной моды. Свитеры, кардиганы, воротники, балаклавы и шарфы выполнены из качественной натуральной пряжи и созданы буквально на века.

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