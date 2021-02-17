Возможность почувствовать себя дизайнером, а не просто приобрести готовую вещь — один из давних потребительских трендов модной индустрии. Какие‑то марки закладывают опцию создания предмета под себя в свою ДНК, другие добавляют кастомизацию как дополнительную опцию при покупке. «Афиша Daily» собрала 5 брендов-конструкторов с доставкой в Россию.

NCYZip

Тренчи, как будто с картин Казимира Малевича, джинсовые комбинезоны и даже цветные ушанки с вельветовыми панамами — украинский бренд NCYZip предлагает собрать (и разобрать) не совсем типичные вещи. Регулируйте длину, убирайте рукава, меняйте цвета и материалы, добавляйте капюшон — в общем, почувствуйте простор для творчества. Интересно, что концепция марки заложена в ее названии: NCYZip расшифровывается как «No Clip Yes Zip», то есть «нет застежкам, да молниям». Создатели бренда считают вещи-конструкторы вкладом в устойчивое развитие, ведь вместо нескольких вещей можно купить одну многосоставную и модифицировать ее.

Constructor.Studio

Дизайнер Дамир Лиханов, за плечами которого работа с Corsoсomo и Patrizia Pepe, решил запустить свой собственный бренд сумок, оказавшись в очередной поездке. Модульная сумка Constructor.Studio — находка для тех, кто постоянно путешествует. Можно взять с собой полноразмерную модель Satchel, а уже на месте составить из нее еще 6 силуэтов: багет — для дневных прогулок, баул — для шопинга, клатч — для вечернего выхода и так далее в зависимости от планов на день и лука. Constructor.Studio также ратует за экологию: бренд использует кожу с фабричных стоков, не закупая собственные материалы. Кроме того, сумки изготавливаются под заказ, а не продаются из наличия, чтобы избежать излишков. Сейчас у Constructor Studio доступно два цвета кожи — черный и бежевый, а также семь модулей: их, кстати, можно приобретать постепенно, а не все сразу.

Balkon

Петербургский бренд Balkon позиционирует себя как конструктор сережек, но на самом деле сейчас там можно собрать и браслеты, и цепи, и чокеры. Работает это так: вы выбираете основу — например, если речь о серьгах, то определяете размер кольца, ширину и цвет. А затем подбираете к нему подвески. Самые узнаваемые у марки — подвески в виде «мармеладных» мишек, но также есть, к примеру, жемчуг, кресты, звезды из перламутра, амулет хамса и т. д.

Hooli

Бывает, выбрал толстовку в магазине, все в ней идеально, за исключением какого‑нибудь одного но — лишний карман, не хватает капюшона, не совсем твой цвет. Hooli решил эту проблему: у них можно собрать спортивный костюм из верха и низа под свои запросы. Причем речь не только об оттенке и фасоне — в конструкторе получится отрегулировать даже такие детали, как, например, капюшон (на шнурках или на молнии), обработка манжетов и низа худи, ткань (утепленная и с начесом) и вышивка, если нужна. Если верить подсчетам марки, то у них доступно более 50 000 комбинаций. Так как вещи делаются на заказ, костюм придется подождать около двух недель.

Arny Praht