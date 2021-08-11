Драповые пальто, мягкие водолазки, лоферы с носками в рубчик и шарфы в клетку как идеальные референсы для одежды на грядущую осень.

Cast & Lane — магазин мужской одежды, который нетривиально подошел к ведению своего аккаунта в инстаграм. Вместо ежедневных постов с собственным продуктом бренд делится вдохновляющими картинками мужских образов. Все они в основном датированы 70–90-ми годами прошлого века. Тут есть и рекламные кампании брендов, например Gap или Hermès, и журнальные съемки, и фото известных личностей.

Cast & Lane описывает концепцию бренда как «современную элегантную мужскую одежду» — это же определение можно использовать в отношении луков, собранных в аккаунте. Пиджаки с подплечниками, брюки со стрелками, драповые пальто, легкие тренчи, трикотажные поло, мягкие водолазки, лоферы с высокими носками в рубчик, шарфы в клетку: кажется, среди бесконечных худи и кроссовок мы стали забывать, что такое безупречный мужской стиль.

Возвращаясь к теме кроссовок — спортивные луки тут тоже встречаются, правда, даже они выглядят элегантно. Еще Cast & Lane периодически делится женскими образами, выглядящими не менее роскошно.