В апреле 2000 года в российский прокат вышел фильм «Талантливый мистер Рипли». Можно бесконечно долго расхваливать игру актеров, безупречные декорации и планы, но особое внимание стоит уделить работе художников по костюмам. «Талантливый мистер Рипли» по праву считается одной из самых стильных лент.

Гардероб Дики Гринлифа (а затем и Тома Рипли) — умелая смесь американского преппи и итальянского курортного шика. Иными словами, это наглядный гид по составлению расслабленных повседневных образов, не лишенных элегантности. Поблагодарить за него стоит американскую художницу по костюмам Энн Рот.

Одна из ключевых и наиболее ярких составляющих в гардеробе Гринлифа — вязаные рубашки (подробнее о них мы рассказывали здесь). Благодаря им даже образы с шортами начинали играть новыми красками, обретали шарм и изящность. Микротренд начал набирать обороты пару лет назад и все еще не стал надоедливо растиражированным.

Из других особенностей стиля главных героев — выбор в пользу альтернативы классическим костюмам, а именно — менее формальных комплектов из льна и вельвета. И, конечно, нельзя обойти стороной любовь Гринлифа (также передавшуюся Рипли) к украшениям — всевозможным кольцам, цепочкам и часам.

Yuri and Yuri

£470

MIANSAI

14 263 р.

Zara

4499 р.

Scott Fraser Collection

£350

Vans

7190 р.

Tretorn

6490 р.

Canali

12 812 р.

Tom Wood

14 599 р.

Beams Plus

11 609 р.

H&M

3499 р.

H&M

2999 р.

Stussy

14 309 р.

Next

6160 р.

Cos

6990 р.

Cos

9990 р.

Zara

3299 р.

G.H. Bass & Co.

12 480 р.

Cos

5990 р.

Barena Venezia

16 985 р.

Massimo Dutti

5790 р.

Образы Мардж Шервуд и Мередит Лог — идеальный референс по стилю поздних 1950-х. Миниатюрные кардиганы по фигуре, блузы с рукавами-фонариками, воротники-поло, юбки миди и неизменные очки-кошечки. Удачно сложилось, что возвращение к подобному гиперженственному стилю происходит который сезон, так что найти подходящие наряды в масс-маркете не составит труда.

Monki

2500 р.

H&M

3999 р.

Zara

1999 р.

Monki

1700 р.

Zara

2599 р.

Zara

2599 р.

Zara

1999 р.

H&M

2299 р.

Limé

8999 р.

Limé

1299 р.

Zara

1799 р.

Le Specs

6200 р.
Подробности по теме
Как одеться в стиле Адама Сэндлера из «Неограненных алмазов»
Как одеться в стиле Адама Сэндлера из «Неограненных алмазов»