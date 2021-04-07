В апреле 2000 года в российский прокат вышел фильм «Талантливый мистер Рипли». Можно бесконечно долго расхваливать игру актеров, безупречные декорации и планы, но особое внимание стоит уделить работе художников по костюмам. «Талантливый мистер Рипли» по праву считается одной из самых стильных лент.
Гардероб Дики Гринлифа (а затем и Тома Рипли) — умелая смесь американского преппи и итальянского курортного шика. Иными словами, это наглядный гид по составлению расслабленных повседневных образов, не лишенных элегантности. Поблагодарить за него стоит американскую художницу по костюмам Энн Рот.
Одна из ключевых и наиболее ярких составляющих в гардеробе Гринлифа — вязаные рубашки (подробнее о них мы рассказывали здесь). Благодаря им даже образы с шортами начинали играть новыми красками, обретали шарм и изящность. Микротренд начал набирать обороты пару лет назад и все еще не стал надоедливо растиражированным.
Из других особенностей стиля главных героев — выбор в пользу альтернативы классическим костюмам, а именно — менее формальных комплектов из льна и вельвета. И, конечно, нельзя обойти стороной любовь Гринлифа (также передавшуюся Рипли) к украшениям — всевозможным кольцам, цепочкам и часам.
Yuri and Yuri£470
MIANSAI14 263 р.
Zara4499 р.
Scott Fraser Collection£350
Vans7190 р.
Tretorn6490 р.
Canali12 812 р.
Tom Wood14 599 р.
Beams Plus11 609 р.
H&M3499 р.
H&M2999 р.
Stussy14 309 р.
Next6160 р.
Cos6990 р.
Cos9990 р.
Zara3299 р.
G.H. Bass & Co.12 480 р.
Cos5990 р.
Barena Venezia16 985 р.
Massimo Dutti5790 р.
Образы Мардж Шервуд и Мередит Лог — идеальный референс по стилю поздних 1950-х. Миниатюрные кардиганы по фигуре, блузы с рукавами-фонариками, воротники-поло, юбки миди и неизменные очки-кошечки. Удачно сложилось, что возвращение к подобному гиперженственному стилю происходит который сезон, так что найти подходящие наряды в масс-маркете не составит труда.