Гардероб Дики Гринлифа (а затем и Тома Рипли) — умелая смесь американского преппи и итальянского курортного шика. Иными словами, это наглядный гид по составлению расслабленных повседневных образов, не лишенных элегантности. Поблагодарить за него стоит американскую художницу по костюмам Энн Рот.

Одна из ключевых и наиболее ярких составляющих в гардеробе Гринлифа — вязаные рубашки (подробнее о них мы рассказывали здесь). Благодаря им даже образы с шортами начинали играть новыми красками, обретали шарм и изящность. Микротренд начал набирать обороты пару лет назад и все еще не стал надоедливо растиражированным.

Из других особенностей стиля главных героев — выбор в пользу альтернативы классическим костюмам, а именно — менее формальных комплектов из льна и вельвета. И, конечно, нельзя обойти стороной любовь Гринлифа (также передавшуюся Рипли) к украшениям — всевозможным кольцам, цепочкам и часам.