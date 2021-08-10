Массовый интерес к моделям в стиле 70-х в последние несколько лет можно связывать с разными факторами. Мы склонны полагать, что бренды и аудиторию во многом подстегнула успешная коллаборация Nike и Sacai 2018 года.

После этого силуэты в стиле 70-х стали появляться в сезонных коллекциях чаще. Выбор моделей в ретростиле действительно широкий. Их можно найти в массмаркете, у спортивных гигантов, брендов среднего ценового сегмента и, конечно, у люксовых титанов.

Так или иначе, на такие кроссовки не стоит смотреть как на попадание в тенденцию. Большая часть моделей не утратит своей актуальности и через несколько лет. Отчасти за счет прагматичного дизайна, отчасти за счет универсальности (их и правда достаточно просто адаптировать под любой гардероб).