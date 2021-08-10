Укрепляем гардероб универсальными моделями в ретростиле.

Массовый интерес к моделям в стиле 70-х в последние несколько лет можно связывать с разными факторами. Мы склонны полагать, что бренды и аудиторию во многом подстегнула успешная коллаборация Nike и Sacai 2018 года.

После этого силуэты в стиле 70-х стали появляться в сезонных коллекциях чаще. Выбор моделей в ретростиле действительно широкий. Их можно найти в массмаркете, у спортивных гигантов, брендов среднего ценового сегмента и, конечно, у люксовых титанов.

Так или иначе, на такие кроссовки не стоит смотреть как на попадание в тенденцию. Большая часть моделей не утратит своей актуальности и через несколько лет. Отчасти за счет прагматичного дизайна, отчасти за счет универсальности (их и правда достаточно просто адаптировать под любой гардероб).

New Balance

8800 р.

Nike

7360 р.

Nike

7300 р.

Karhu

8009 р.

Novesta

8909 р.

Onitsuka Tiger

7190 р.

Maison Margiela

$538

Spalwart

29 950 р.

Premiata

€280

Veja

9809 р.

Onitsuka Tiger

7215 р.

Diadora

5849 р.

Loewe

37 545 р.

Lanvin

34 422 р.

Marni

€294
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