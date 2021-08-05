Тренд для любительниц легких этнических мотивов в одежде.
Судя по последним модным релизам, осенью нас ждет тренд на вещи из платочных тканей. Обратите внимание — речь не просто об одежде с рисунком пейсли, а именно о предметах, как будто (или реально) сшитых из платков. Увидеть подобное можно в студийной коллекции Zara или в коллаборации H&M с Toga. Ниже вы найдете 12 пестрых вещей, часть которых, кстати, пригодится и осенью — например, плиссированная юбка или платье длины миди.
Топ Zara2299 р.
Платье Zara19 999 р.
Босоножки Gianvito Rossi30 684 р.
Брюки Zara12 999 р.
Лиф бикини H&M499 р.
Юбка H&M1599 р.
Юбка парео Zara2299 р.
Сарафан H&M1299 р.
Сумка Missoni57 140 р.
Топ Pinko18 240 р.
Юбка Totême22 690 р.
Брюки Alemais23 645 р.
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