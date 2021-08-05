Тренд для любительниц легких этнических мотивов в одежде.

Судя по последним модным релизам, осенью нас ждет тренд на вещи из платочных тканей. Обратите внимание — речь не просто об одежде с рисунком пейсли, а именно о предметах, как будто (или реально) сшитых из платков. Увидеть подобное можно в студийной коллекции Zara или в коллаборации H&M с Toga. Ниже вы найдете 12 пестрых вещей, часть которых, кстати, пригодится и осенью — например, плиссированная юбка или платье длины миди.

Топ Zara

2299 р.

Платье Zara

19 999 р.

Босоножки Gianvito Rossi

30 684 р.

Брюки Zara

12 999 р.

Лиф бикини H&M

499 р.

Юбка H&M

1599 р.

Юбка парео Zara

2299 р.

Сарафан H&M

1299 р.

Сумка Missoni

57 140 р.

Топ Pinko

18 240 р.

Юбка Totême

22 690 р.

Брюки Alemais

23 645 р.
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