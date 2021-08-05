Судя по последним модным релизам, осенью нас ждет тренд на вещи из платочных тканей. Обратите внимание — речь не просто об одежде с рисунком пейсли, а именно о предметах, как будто (или реально) сшитых из платков. Увидеть подобное можно в студийной коллекции Zara или в коллаборации H&M с Toga. Ниже вы найдете 12 пестрых вещей, часть которых, кстати, пригодится и осенью — например, плиссированная юбка или платье длины миди.