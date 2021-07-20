Яркие этнические и лаконичные в приглушенных цветах, укороченные и до пола, изо льна и шелка — эти локальные марки предлагают самые разные халаты-кимоно.

Kimono Shop

Кимоно из категории «роскошь», в которых можно красиво выйти к чаепитию на собственном балконе, ну или хотя бы сделать эффектное фото в ленту. Тут есть модели из шелка и бархата, с меховой оторочкой и с вышивкой пайетками, в цветах и в тиграх. Приобрести изделия можно из наличия, а можно на заказ, воспользовавшись конструктором на сайте. Бренд предлагает индивидуальный пошив, а также выбор из более чем 1000 вариантов тканей и фурнитуры. Стоимость — от 10 900 р.

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Nekimono

У Nekimono, несмотря на название, можно найти женские, мужские и детские кимоно. Помимо моделей природных бежевых и оливковых цветов, здесь представлены яркие силуэты с орнаментом. Все кимоно выполнены из вискозы, а их размерный ряд указан по росту: к примеру, женские идут на рост 165–180 см, мужские — 175–190 см, а детские есть в нескольких размерах — от 105 см до 130 см. Халаты продаются в комплекте с брюками в той же расцветке. Стоимость взрослого комплекта — от 11 500 р.

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Lazz

Халаты-кимоно Lazz представлены в одном размере и выполнены изо льна или муслина — тонкой полотняной ткани, которая приятно ощущается на теле. Палитра цветов натуральная: белый, зеленый, голубой и кофейный. Можно приобрести комплект из кимоно, кроп-топа и свободных брюк либо шорт. Стоимость — от 4200 р.

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Naked Sand

Создательницы Naked Sand Настя и Леся при создании бренда вдохновлялись эстетикой стран, где помнят свои культурные корни. К примеру, первая коллекция была посвящена острову Миконос, жители которого интерпретируют свой этнический стиль на современный лад. Ключевой айтем Naked Sand — халат до пола с деликатным узором на рукавах и поясом косичкой в цвет изделия. Вещь выполнена из натуральных материалов — хлопка и крапивы. Дополнить кимоно можно юбкой узлом, сумкой хобо, шарфом из дикого шелка и чокерами. Стоимость — от 16 715 р.

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Tsugi

Один из самых ярких брендов подборки показывает нестандартный взгляд на кимоно. Тут вы не найдете халат в привычном виде: Tsugi создает полупрозрачные кимоно из корейской органзы, кимоно-жакеты асимметричной расцветки и яркие кимоно-рубашки с коротким рукавом. Все изделия унисекс. Стоимость от 12 000 р.

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«Саша Фортова»

Интерес иллюстратора Саши Фортовой к одежде возник, когда она пришла работать в студию текстильного дизайна. С тех пор девушка стала делать рисунки для тканей и платков, а потом решила создать кимоно с авторскими принтами. Сейчас в коллекциях Саши есть халаты из мягкого и плотного хлопка с яркими иллюстрациями — от тигра, спрятавшегося в джунглях, до цветного мрамора. Если нужной модели нет в наличии, можно оформить предзаказ. Стоимость — от 13 900 р.

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Moshimi

Moshimi создает базовые минималистичные комплекты из кимоно и кюлотов с принтами ручной работы. По словам дизайнеров, каждый предмет уникален, так как невозможно замешать абсолютно одинаковый цвет и сделать идентичный отпечаток, похожий на тот, какой был в предыдущем костюме. Все принты закономерно вдохновлены Японией. Стоимость — от 8500 р.

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Saffron and Rose

Saffron and Rose работает в стилистике бохо и шьет халаты, кимоно и платья из таких тканей, как адрас, бахмаль (бархат, или вельвет) и шойи (шелк). Эти материалы относятся к древним тканям, особенность которых — абстрактные узоры, напоминающие легкие перьевые облака. Такие узоры создаются способом резервного крашения нитей еще до их заправки в ткацкий станок.

Невозможно получить два отреза ткани с одинаковым рисунком, а на создание одного куска материала может уйти целая неделя кропотливого труда. В результате у Saffron and Rose получаются яркие халаты в этническом стиле. Стоимость — от 9500 р.

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