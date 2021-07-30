H&M представляет коллекцию, созданную в сотрудничестве с независимым токийским брендом Toga Archives. Для капсулы дизайнер бренда Ясуко Фурута обращается к своим авангардным архивам и переосмысляет знаковые модели Toga. Вещи поступят в продажу в интернет-магазин hm.com 2 сентября.
Платье, 11 999 р. Сетка, рюши, пайетки… что еще нужно для полного восторга?
Мужской пиджак, 11 999 р. По своему крою этот пиджак больше напоминает пальто. Отчасти дело в удлиненной конструкции и дополнительных диагональных карманах на лицевой стороне
Мужской джемпер, 7999 р. Одна из наиболее ярких вещей из коллаборации — свитер с панельным дизайном. Скорее всего, он будет распродан в числе первых
Мужской джемпер, 6499 р. Для тех, кто считает серый свитер слишком скучным. Приглядитесь к прорезям и заигрыванию со слоями
Мужская рубашка, 6499 р. Бросающийся в глаза принт для поклонников рубашек Versace и шика нулевых
Топ, 4499 р. Вязаный топ с рукавами-тюльпанами — нарядная альтернатива свитеру
Брюки, 7999 р. Вещь с секретом: в разрезах брючин — платочная ткань
Брюки, 6499 р. Предлагаем присмотреться к такой форме брюк тем, кто точно отказался от скинни, но и от широких штанин устал
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