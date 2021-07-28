Мужчины стали покупать юбки чаще, чем раньше.

В середине июля глобальная поисковая фешен-платформа Lyst представила ежеквартальный отчет: по данным площадки, в топ-10 мужских вещей вошла плиссированная юбка Thom Browne. Если смотреть стритстайл с недель моды или листать ленту инстаграма, то мужчины в юбках (и другой одежде, которая обычно причисляется только к женскому гардеробу) уже кажутся чем‑то само собой разумеющимся.

Но не для всех: чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка недавно высказалась в своем инстаграме против мужской художественной гимнастики, а вдогонку сообщила, что мужчина не должен надевать юбку и в целом ему следует оставаться в мужском облике. Хотя, вообще-то, исторически юбку носили и мужчины, и женщины — как и многие другие предметы гардероба: от обуви на каблуке до панталонов. Поэтому вот восемь вариантов мужских юбок для тех, кто не против разнообразить свой гардероб новыми категориями одежды.

You Wanna

6900 р.

Thom Browne

87 100 р.

Xander Zhou

26 654 р.

Yuiki Shimoji

23 487 р.

Black Comme des Garçons

34 424 р.

Comme des Garçons Homme Plus

34 040 р.

Thom Browne

67 168 р.

Burberry

73 300 р.
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