В середине июля глобальная поисковая фешен-платформа Lyst представила ежеквартальный отчет: по данным площадки, в топ-10 мужских вещей вошла плиссированная юбка Thom Browne. Если смотреть стритстайл с недель моды или листать ленту инстаграма, то мужчины в юбках (и другой одежде, которая обычно причисляется только к женскому гардеробу) уже кажутся чем‑то само собой разумеющимся.

Но не для всех: чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка недавно высказалась в своем инстаграме против мужской художественной гимнастики, а вдогонку сообщила, что мужчина не должен надевать юбку и в целом ему следует оставаться в мужском облике. Хотя, вообще-то, исторически юбку носили и мужчины, и женщины — как и многие другие предметы гардероба: от обуви на каблуке до панталонов. Поэтому вот восемь вариантов мужских юбок для тех, кто не против разнообразить свой гардероб новыми категориями одежды.