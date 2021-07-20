Стороны представили модель накануне старта Олимпийских игр в Токио.
Прошлой осенью болгарский дизайнер из Лондона присоединился к штабу Asics. Кико и его команда занялись разработкой и курированием новых силуэтов спортивного бренда. До назначения личный бренд дизайнера три года сотрудничал с Asics и подарил нам целый ряд ярких моделей, в числе которых Gel-Korika, Gel-Nepxa, Gel-Aurania, Gel-Sokat Infinity, Gel-Delva, Gel-Kiril и Gel-Kiril 2.
Спустя девять месяцев затишья стороны выпускают еще один новый силуэт — Gel-Quantum Levitrack. Согласно информации, Кико работал над моделью около двух лет, и теперь, накануне старта Олимпийских игр в Токио, ее показали миру.
Все в лучших традициях предыдущих релизов: футуристический силуэт, верх из современных материалов, технологичная полупрозрачная подошва и громоздкий, слегка съехавший брендинг.
Кроссовки Gel-Quantum Levitrack будут доступны в трех цветовых решениях — красно-белом, голубо-бордовом и оранжево-желтом. Дата полноценного релиза пока неизвестна, но ожидается, что модель поступит в продажу до конца лета.