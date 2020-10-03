В начале сентября болгарский дизайнер из Лондона объявил, что его сотрудничество с японским спортивным брендом подходит к своему завершению. Нас, как и многих других, эта новость не обрадовала. Ведь за три года совместной работы Asics и Кико выпустили целый ряд успешных релизов, в числе которых модели Gel-Korika, Gel-Nepxa, Gel-Aurania, Gel-Sokat Infinity, Gel-Delva, Gel-Kiril и Gel-Kiril 2.

Но, как выяснилось, расстраиваться не стоило. Вчера спортивный бренд объявил, что будет продолжит работать с Кико и его командой, только уже на постоянной основе. Они войдут в штаб Asics, где будут разрабатывать новые силуэты и курировать их интерпретации.

Чтобы не томить поклонников в ожидании, вместе с анонсом многолетнего сотрудничества стороны также показали первые плоды работы в новом формате — кроссовки UB1-S Gel-Kayano 14. Модель, получившая комбинированный верх и эффектную технологичную подошву, будет доступна в двух цветовых решениях.