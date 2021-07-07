Яркая интерпретация узнаваемого силуэта.
Японский спортивный бренд продолжает перепридумывать одну из ключевых моделей в своей истории — Gel-Lyte III. В этот раз дизайнеры Asics решили обратиться к технике пэчворк.
Каждый кроссовок из пары разделили на две симметричные части. Первая — из бежевой замши с синими акцентами, вторая напоминает старое лоскутное одеяло c нарочито грубыми швами и заплатками. Эффектный силуэт завершает лаконичная белая подошва с фирменной амортизацией Gel.
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Релиз обновленных Asics Gel-Lyte III запланирован на 9 июля. Купить кроссовки можно будет у избранных ретейлеров спортивного бренда. Доедет ли пара до российских магазинов, пока неизвестно.
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