Японский спортивный бренд продолжает перепридумывать одну из ключевых моделей в своей истории — Gel-Lyte III. В этот раз дизайнеры Asics решили обратиться к технике пэчворк.

Каждый кроссовок из пары разделили на две симметричные части. Первая — из бежевой замши с синими акцентами, вторая напоминает старое лоскутное одеяло c нарочито грубыми швами и заплатками. Эффектный силуэт завершает лаконичная белая подошва с фирменной амортизацией Gel.