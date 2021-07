Автор аккаунта Just Like That Closet изучает образы героинь из продолжения сериала «Секс в большом городе», съемки которого прямо сейчас проходят в Нью-Йорке, и собирает на своей странице вещи, которые удалось идентифицировать. В подписях к постам указаны бренды, названия моделей, цены и иногда даже статус наличия в магазинах (стоит ли говорить, что большинство предметов идут с пометкой «sold out»).

Помимо одежды из свежих коллекций тут встречаются настоящие раритеты — например, винтажный багет Fendi. Тот самый, который грабитель отбирает у Кэрри в 17-м эпизоде 3-го сезона, думая, что это кошелек; главная героиня поправляет его: «Это багет!» А на Шарлотте можно увидеть топ John Galliano из коллекции осень-зима 1996/1997 — его на подиуме демонстрировала сама Кейт Мосс.

В данный момент аккаунт Just Like That Closet закрыт, но вы можете посмотреть картинки из него ниже, а также отправить автору запрос на подписку.