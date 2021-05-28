27 мая HBO представил спецвыпуск сериала «Друзья» (в России доступен на «Амедиатеке»). Эпизод длиной больше часа не является продолжением сериала, а представляет собой документальный фильм, в котором актеры и создатели ситкома вспоминают его историю. «Афиша Daily» поддалась ностальгии и собрала образы героев, которые актуальны прямой сейчас.

Кожа

Эпизод с кожаными штанами Росса, кажется, один из самых запоминающихся среди всех 236 серий. И если для героев брюки из кожи на мужчине кажутся чем‑то из ряда вон выходящим, то кожаные жакеты и куртки они носят из сезона в сезон. Причем мужские персонажи появляются в них так же часто, как и женские. Надеемся, что в 2021-м году мужчины присмотрятся не только к традиционным курткам из кожи, но и к тем же штанам: стиль победившей на Евровидении итальянской группы Måneskin должен этому поспособствовать.

Преппи

Обычно образы в духе студентов престижных колледжей возвращаются в моду осенью, как раз к началу учебного года, но в этом году они актуальны и летом. Так что вдохновляемся луками друзей с юбками в клетку тартан, водолазками, трикотажными жилетами, брючными костюмами и бомберами с бейсболками, напоминающими униформу школьных спортивных команд.

Спорт

На смену спортшику 2010-х пришли спортивные вещи из 1990-х — как раз как в первых сезонах сериала: безразмерные свитшоты с брендингом (или названием любимой команды), лонгсливы, кроп-топы, велосипедки и бейсболки. Все это в комбинации с высокими носками и кроссовками.

В эту же категорию можно отнести футболки и майки джерси; правда, сейчас их носят не в спортивных образах, а в городских — с денимом или свободными шортами. Кстати, такую футболку можно надевать поверх лонгслива.

Платье на бретелях

Персонаж Рейчел с первых серий негласно считался самым модным среди всех героев: во-первых, она была девушкой из обеспеченной семьи, которая могла позволить себе дорогие наряды и сумки, а во-вторых, планировала построить карьеру в сфере моды (и сделала это). Одна из знаковых вещей в ее образах — платье на бретелях. Это та самая простая комбинация, которую часто можно увидеть на официальных выходах звезд в 90-е — от Кейт Мосс и Джулии Робертс до, собственно, Дженнифер Энистон. Рейчел выбирала такие платья и для торжественных мероприятий, и для посиделок в Central Perk.

Рубашка боулинг

Чендлер Бинг, который в контексте своего времени выглядел довольно просто, в начале 2020-х стал практически иконой стиля для тех, кто устал от стритвира. Одна из любимых вещей персонажа — рубашка боулинг: в такой рубашке действительно играли в боулинг, а ее отличительные черты — двуцветная ткань и острый воротник. Носится поверх футболки с круглым воротом, сочетается с любым низом.

Трикотажное поло

Вторая по популярности вещь в гардеробе Чендлера — вязаное поло. Женские гардеробы этот предмет одежды захватил еще осенью прошлого года — теперь ждем, когда мужчины оценят его по достоинству.

Многослойность…

И выпады!