В этот раз бренд задействовал картины «Untitled» и «Pez Dispenser».

В прошлом году Dr. Martens отмечал юбилей свой классической модели «1460». В числе приуроченных к круглой дате релизов был пак с ботинками, украшенными работами Жан-Мишеля Баскии.

В этом году обувной бренд вновь обратился к творчеству художника. В новый релиз вошли высокие ботинки «1460» и низкие «1461». Обе пары выполнены из фирменной гладкой кожи черного цвета и украшены фрагментами картин Баскии. На модели «1460» нанесена «Untitled» (1982-го года), на «1461» — «Pez Dispenser» (1984-го).