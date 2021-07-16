В этот раз бренд задействовал картины «Untitled» и «Pez Dispenser».
В прошлом году Dr. Martens отмечал юбилей свой классической модели «1460». В числе приуроченных к круглой дате релизов был пак с ботинками, украшенными работами Жан-Мишеля Баскии.
В этом году обувной бренд вновь обратился к творчеству художника. В новый релиз вошли высокие ботинки «1460» и низкие «1461». Обе пары выполнены из фирменной гладкой кожи черного цвета и украшены фрагментами картин Баскии. На модели «1460» нанесена «Untitled» (1982-го года), на «1461» — «Pez Dispenser» (1984-го).
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Второй релиз Dr. Martens с работами Жан-Мишеля Баскии уже поступил в продажу. Купить ботинки можно в фирменных магазинах обувного бренда. Высокая модель обойдется в 19 990 рублей, низкая — в 16 990 рублей.
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