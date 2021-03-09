Британские классики и японские мастера открытой обуви объединили усилия для выпуска совместно релиза. В дебютную коллаборацию сторон вошли две пары сандалий. Обе выполнены на базе популярных моделей Suicoke — Depa и Boak. От Dr. Martens сандалии переняли фирменную гладкую кожу черного цвета, узнаваемые бирки на пятках и яркую желтую строчку на подошве.

Дебютная (и, думаем, не последняя) коллаборация поступит в продажу 13 марта. Купить сандалии Depa и Boak можно будет на официальном сайте Dr. Martens, а также у избранных ретейлеров брендов по всему миру. Сколько будут стоить коллаборационные пары, пока неизвестно.