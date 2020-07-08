Dr. Martens продолжает праздновать юбилей своей культовой модели 1460. Вслед за коллаборациями с Bape , Raf Simons , Yohji Yamamoto , Undercover и Pleasures бренд выпускает ботинки, украшенные работами Жан-Мишеля Баскии. Помимо юбиляров в релиз также вошла низкая модель 1461.

Обе пары выполнены из черной кожи. На ботинки 1460 нанесена обложка трека Beat Bop, нарисованная Баскией для американских хип-хоп-исполнителей Rammellzee и K-Rob. Низкая модель 1461 отсылает к другой, более известной работе художника — «Задурманенные головы». Напомним, в 2013 году эта картина была продана за рекордные 48,8 млн долларов на аукционе Christie’s в Нью-Йорке.

В США ботинки Dr. Martens, посвященные творчеству Жан-Мишеля Баскии, поступят в продажу 10 июня. В Россию релиз приедет с небольшой задержкой и ожидается во второй половине этого месяца.