Тренд на яркие шубы из искусственного меха не сбавляет оборотов уже несколько лет. Ошибиться с выбором практически невозможно. Главное правило — чем хуже, тем лучше. Не смущайтесь намеренно плюшевых вариантов, детских расцветок или легендарного леопардового узора. Все эти варианты будут эффектно смотреться среди осенне-зимней слякоти, серости и черных пуховиков.