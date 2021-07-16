Этим летом селебрити явно не сверяются с прогнозом погоды: Канье Уэст прячется в маске и пуховике, а Рианна отдыхает в роскошных дубленках и шубах. Представить себя в последнем в тридцатиградусную жару сложно, поэтому запасаемся на осень во время летних распродаж.

Тренд на яркие шубы из искусственного меха не сбавляет оборотов уже несколько лет. Ошибиться с выбором практически невозможно. Главное правило — чем хуже, тем лучше. Не смущайтесь намеренно плюшевых вариантов, детских расцветок или легендарного леопардового узора. Все эти варианты будут эффектно смотреться среди осенне-зимней слякоти, серости и черных пуховиков.

MSGM, 43 050 р. вместо 61 500 р.

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Stand Studio, 27 834 р. вместо 42 822 р.

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Мiсhаеl Коrs, 15 750 р. вместо 34 290 р.

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