Этим летом селебрити явно не сверяются с прогнозом погоды: Канье Уэст прячется в маске и пуховике, а Рианна отдыхает в роскошных дубленках и шубах. Представить себя в последнем в тридцатиградусную жару сложно, поэтому запасаемся на осень во время летних распродаж.
Тренд на яркие шубы из искусственного меха не сбавляет оборотов уже несколько лет. Ошибиться с выбором практически невозможно. Главное правило — чем хуже, тем лучше. Не смущайтесь намеренно плюшевых вариантов, детских расцветок или легендарного леопардового узора. Все эти варианты будут эффектно смотреться среди осенне-зимней слякоти, серости и черных пуховиков.
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Stand Studio, 27 834 р. вместо 42 822 р.
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Marc Jacobs, 42 815 р. вместо 85 630 р.
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Jay Ahr, 44 950 р. вместо 128 400 р.
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Stand Studio, 12 689 р. вместо 25 378 р.
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Shrimps, 24 400 р. вместо 54 255 р.
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Unreal Fur, 7700 р. вместо 25 780 р.
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Мiсhаеl Коrs, 15 750 р. вместо 34 290 р.
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