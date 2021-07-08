В среду, 7 июля, дом моды Balenciaga впервые за 53 года показал свою кутюрную коллекцию. Среди гостей показа были представители модной индустрии и друзья бренда — Белла Хадид, Сальма Хайек, Рената Литвинова, Яна Рудковская. Но больше всех обратил на себя внимание Канье Уэст. Если вы его, конечно, узнали…

У всех гостей кутюрного показа Balenciaga на Неделе моды в Париже был один общий аксессуар — и это даже не подарочные наперстки, которые получили посетители шоу, а банальные черные маски. Однако один из героев предпочел тотальную защиту — Канье Уэст пришел на показ, полностью закрыв лицо платком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Suzy Menkes (@suzymenkes) Гости показа: пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон, основатель Kering Франсуа-Анри Пино, креативный директор модного дома Демна Гвасалия и Канье Уэст

Но маской-балаклавой эксцентричный рэпер не ограничился. Канье надел не по сезону теплую куртку-пуховик из коллаборации своего бренда Yeezy с маркой Gap и темные околоспортивные брюки. Обувь Уэст тоже выбрал свою — adidas Yeezy Foam Runner, причем надел ее поверх носков Nike, нарушив еще одно неписаное правило: никогда не сочетать враждующие бренды.

Это уже не первый случай, когда Канье ловят на странном промоутинге собственной зимней коллаборации. Месяц назад рэпера видели в похожем теплом образе на жарких улицах Лос-Анджелеса. А приемом с использованием маски на все лицо Уэст пользуется практически все это лето.

Впрочем, фанаты Уэста и интернет-сообщество уже не удивляются непривычным нарядам и просто хотят, чтобы у рэпера все было хорошо.