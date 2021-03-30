Плащ (или тренч), причем желательно бежевый, — классика весеннего сезона. Отказываться от этого предмета гардероба точно не стоит, тем более что для большинства из нас он является базой. А вот разбавить его другой верхней одеждой можно — «Афиша Daily» нашла у блогеров еще пять вариантов.

Овершот

Овершот — это плотная рубашка, которую можно носить как куртку. Прошлой осенью овершоты в клетку из Zara захватили городские улицы: чтобы не слиться с толпой, этой весной можно поискать подобные варианты не в масс-маркете, а у нерастиражированных зарубежных брендов или локальных марок.

Бомбер

Prada в своем шоу осень-зима 2021 показали гиперобъемный бомбер, который уже хотят все: не видим смысла ждать осени, когда можно ходить в подобном прямо сейчас. В плане стилизации он работает так же, как привычный нам оверсайз-пуховик, то есть носить его можно в любых комбинациях — от спортивного костюма до платья в будуарном стиле.

Куртка-харрингтон

Харрингтон иногда причисляют к бомберам: эти две куртки правда похожи, но у первой треугольный рубашечный воротник. А также харрингтон обычно можно встретить в хлопковом или замшевом исполнении, в то время как бомбер часто делают из нейлона. Куртка легко вписывается и в спортивные, и в формальные образы. А замшевая модель, как на фото, так вообще поможет создать образ в стилистике 90-х, особенно если откопаете ее в винтажке и скомбинируете с сумкой-багетом и броскими аксессуарами.

Лайнер (или просто стеганая куртка)

В какой‑то момент куртки-подстежки, которые в холодный сезон надевались вторым слоем, перешли в ранг самостоятельной верхней одежды. Теперь их носят отдельно как легкую весеннюю куртку — с джинсами, юбками и чем только не… Отличительная черта лайнеров — стеганое исполнение, полукруглая кромка и лаконичный дизайн, так как лишние детали на такой куртке мешали бы носить ее под верхней одеждой. Но ввиду нового витка в истории лайнеров дизайнеры видоизменяют эту куртку: например, датчане Ganni украсили ее своим фирменным нарядным воротником и так называемыми пуговицами-клыками.

Кожаный плащ

Кожаный плащ — более драматичная альтернатива тому самому бежевому тренчу и более свежая — поднадоевшему кожаному пиджаку. Кстати, совсем необязательно вписывать его в канонический гранжевый образ с грубыми ботинками и клетчатыми рубашками: весной комбинируйте кожаный плащ с нарочито легкими вещами вроде платья в цветок и голубых джинсов.

И еще несколько образов с весенней верхней одеждой для вдохновения

@yana.koroed 1 из 5 @oumaymaboumeshouli 2 из 5 @lissyroddyy 3 из 5 @emmamoldt 4 из 5 @lauraelizabethklein 5 из 5