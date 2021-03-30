Плащ (или тренч), причем желательно бежевый, — классика весеннего сезона. Отказываться от этого предмета гардероба точно не стоит, тем более что для большинства из нас он является базой. А вот разбавить его другой верхней одеждой можно — «Афиша Daily» нашла у блогеров еще пять вариантов.
Овершот
Овершот — это плотная рубашка, которую можно носить как куртку. Прошлой осенью овершоты в клетку из Zara захватили городские улицы: чтобы не слиться с толпой, этой весной можно поискать подобные варианты не в масс-маркете, а у нерастиражированных зарубежных брендов или локальных марок.
Куртка AllSaints21 493 р.
Гольфы Calzedonia599 р.
Сумка By Far27 380 р.
Лоферы Ekonika13 990 р.
Юбка Bershka1999 р.
Топ Weekday999 р.
Бомбер
Prada в своем шоу осень-зима 2021 показали гиперобъемный бомбер, который уже хотят все: не видим смысла ждать осени, когда можно ходить в подобном прямо сейчас. В плане стилизации он работает так же, как привычный нам оверсайз-пуховик, то есть носить его можно в любых комбинациях — от спортивного костюма до платья в будуарном стиле.
Ботинки DrMartens17 900 р.
Серьги Burcu Büyükünal11 000 р.
Брюки Qode6290 р.
Свитшот Qode5990 р.
Бомбер Alpha Industries15 000 р.
Рюкзак Bimba Y Lola£136
Куртка-харрингтон
Харрингтон иногда причисляют к бомберам: эти две куртки правда похожи, но у первой треугольный рубашечный воротник. А также харрингтон обычно можно встретить в хлопковом или замшевом исполнении, в то время как бомбер часто делают из нейлона. Куртка легко вписывается и в спортивные, и в формальные образы. А замшевая модель, как на фото, так вообще поможет создать образ в стилистике 90-х, особенно если откопаете ее в винтажке и скомбинируете с сумкой-багетом и броскими аксессуарами.
Серьги Lizzie Fortunato20 400 р.
Боди Lime1599 р.
Брюки Lime2999 р.
Сумка Givenchy27 000 р.
Очки Retrosuperfuture14 900 р.
Кроссовки New Balance29 990 р.
Куртка Burberry185 000 р.
Лайнер (или просто стеганая куртка)
В какой‑то момент куртки-подстежки, которые в холодный сезон надевались вторым слоем, перешли в ранг самостоятельной верхней одежды. Теперь их носят отдельно как легкую весеннюю куртку — с джинсами, юбками и чем только не… Отличительная черта лайнеров — стеганое исполнение, полукруглая кромка и лаконичный дизайн, так как лишние детали на такой куртке мешали бы носить ее под верхней одеждой. Но ввиду нового витка в истории лайнеров дизайнеры видоизменяют эту куртку: например, датчане Ganni украсили ее своим фирменным нарядным воротником и так называемыми пуговицами-клыками.
Поло Bimba Y Lola£115
Джинсы Bimba Y Lola£135
Куртка Ganni20 265 р.
Ботильоны Vagabond15 000 р.
Шарф Acne€240
Сумка Bimba Y Lola£245
Кожаный плащ
Кожаный плащ — более драматичная альтернатива тому самому бежевому тренчу и более свежая — поднадоевшему кожаному пиджаку. Кстати, совсем необязательно вписывать его в канонический гранжевый образ с грубыми ботинками и клетчатыми рубашками: весной комбинируйте кожаный плащ с нарочито легкими вещами вроде платья в цветок и голубых джинсов.