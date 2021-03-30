Плащ (или тренч), причем желательно бежевый, — классика весеннего сезона. Отказываться от этого предмета гардероба точно не стоит, тем более что для большинства из нас он является базой. А вот разбавить его другой верхней одеждой можно — «Афиша Daily» нашла у блогеров еще пять вариантов.

Овершот

Овершот — это плотная рубашка, которую можно носить как куртку. Прошлой осенью овершоты в клетку из Zara захватили городские улицы: чтобы не слиться с толпой, этой весной можно поискать подобные варианты не в масс-маркете, а у нерастиражированных зарубежных брендов или локальных марок.

Куртка AllSaints

21 493 р.

Гольфы Calzedonia

599 р.

Сумка By Far

27 380 р.

Лоферы Ekonika

13 990 р.

Юбка Bershka

1999 р.

Топ Weekday

999 р.

Бомбер

Prada в своем шоу осень-зима 2021 показали гиперобъемный бомбер, который уже хотят все: не видим смысла ждать осени, когда можно ходить в подобном прямо сейчас. В плане стилизации он работает так же, как привычный нам оверсайз-пуховик, то есть носить его можно в любых комбинациях — от спортивного костюма до платья в будуарном стиле.

Ботинки DrMartens

17 900 р.

Серьги Burcu Büyükünal

11 000 р.

Брюки Qode

6290 р.

Свитшот Qode

5990 р.

Бомбер Alpha Industries

15 000 р.

Рюкзак Bimba Y Lola

£136

Куртка-харрингтон

Харрингтон иногда причисляют к бомберам: эти две куртки правда похожи, но у первой треугольный рубашечный воротник. А также харрингтон обычно можно встретить в хлопковом или замшевом исполнении, в то время как бомбер часто делают из нейлона. Куртка легко вписывается и в спортивные, и в формальные образы. А замшевая модель, как на фото, так вообще поможет создать образ в стилистике 90-х, особенно если откопаете ее в винтажке и скомбинируете с сумкой-багетом и броскими аксессуарами.

Серьги Lizzie Fortunato

20 400 р.

Боди Lime

1599 р.

Брюки Lime

2999 р.

Сумка Givenchy

27 000 р.

Очки Retrosuperfuture

14 900 р.

Кроссовки New Balance

29 990 р.

Куртка Burberry

185 000 р.

Лайнер (или просто стеганая куртка)

В какой‑то момент куртки-подстежки, которые в холодный сезон надевались вторым слоем, перешли в ранг самостоятельной верхней одежды. Теперь их носят отдельно как легкую весеннюю куртку — с джинсами, юбками и чем только не… Отличительная черта лайнеров — стеганое исполнение, полукруглая кромка и лаконичный дизайн, так как лишние детали на такой куртке мешали бы носить ее под верхней одеждой. Но ввиду нового витка в истории лайнеров дизайнеры видоизменяют эту куртку: например, датчане Ganni украсили ее своим фирменным нарядным воротником и так называемыми пуговицами-клыками.

Поло Bimba Y Lola

£115

Джинсы Bimba Y Lola

£135

Куртка Ganni

20 265 р.

Ботильоны Vagabond

15 000 р.

Шарф Acne

€240

Сумка Bimba Y Lola

£245

Кожаный плащ

Кожаный плащ — более драматичная альтернатива тому самому бежевому тренчу и более свежая — поднадоевшему кожаному пиджаку. Кстати, совсем необязательно вписывать его в канонический гранжевый образ с грубыми ботинками и клетчатыми рубашками: весной комбинируйте кожаный плащ с нарочито легкими вещами вроде платья в цветок и голубых джинсов.

Сумка Dolce & Gabbana

80 243 р.

Платье H&M

5999 р.

Джинсы Zara

2999 р.

Плащ Weekday

5999 р.

Кроссовки Nike

12 708 р.

И еще несколько образов с весенней верхней одеждой для вдохновения

@yana.koroed

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@oumaymaboumeshouli

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@lauraelizabethklein

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