За безводной косметикой — экологичной альтернативой привычным продуктам — будущее. Мы собрали список твердых шампуней, который наглядно показывает, что теперь интересная форма не перевешивает содержание.

L’Occitane Для баланса кожи головы

Французский бренд не так давно начал выпускать безводные шампуни, но опыт в мыловарении помог команде сделать достаточно щадящие средства. Напоминаем, что для грамотного мытья головы не стоит путать волосы, водя по ним бруском: лучше намыльте руки и используйте только пену.

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Lush Против перхоти

Натуральные экстракты (роза и можжевельник) смягчают и глубоко очищают кожу головы. Правда, для самих волос такой эффект может оказаться слишком сильным, поэтому не забывайте об увлажняющих бальзамах и масках (они, кстати, тоже бывают в безводном формате).

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Foamie Для поврежденных волос

Веганский бренд из Германии не только уделил внимание восстанавливающему волосы составу, но и тщательно продумал упаковку. Оставьте шампунь в сетчатом мешочке: в процессе мытья головы он поможет взбить подходящую пену, а после — пропустить всю воду и дать бруску высохнуть, не расплавившись по полке в ванной.

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Cirikle Не только шампунь, но и скраб

Тот редкий случай, когда разрешается пройтись по голове непосредственно бруском шампуня. Небольшие абразивные частички окончательно освободят кожу от остатков укладочных средств.

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Laboratorium Для роста волос

Ожидать превращения в Рапунцель после пары применений такого шампуня наивно (в целом долгосрочно на рост волос можно повлиять только околомедицинскими средствами), но покалывания, которые дает экстракт перца, точно «разбудят» кожу головы.

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Davines Для непослушных локонов

Пока одни осваивают кудрявый метод, другим комфортнее двигаться по старинке и «укрощать» локоны. Именно этим занимается фиолетовая часть серии Love — разглаживает завитки и облегчает расчесывание.

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Foamie Для холодного блонда

Тонирующие шампуни до последнего не сдавались и не переходили в твердый формат, но и здесь тренд взял верх. Чтобы равномерно распределить фиолетовый пигмент, взбейте шампунь в пенку и распределяйте по волосам именно ее.

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Bleach London Для экспериментов с цветом

Если тонирующий брусок не изменит цвет ваших волос кардинально, то этот твердый шампунь может. Учтите, что яркий розовый пигмент въедается в кожу проще простого, поэтому лучше используйте средство в перчатках.

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