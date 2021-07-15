За безводной косметикой — экологичной альтернативой привычным продуктам — будущее. Мы собрали список твердых шампуней, который наглядно показывает, что теперь интересная форма не перевешивает содержание.
L’Occitane
Для баланса кожи головы
Французский бренд не так давно начал выпускать безводные шампуни, но опыт в мыловарении помог команде сделать достаточно щадящие средства. Напоминаем, что для грамотного мытья головы не стоит путать волосы, водя по ним бруском: лучше намыльте руки и используйте только пену.
Lush
Против перхоти
Натуральные экстракты (роза и можжевельник) смягчают и глубоко очищают кожу головы. Правда, для самих волос такой эффект может оказаться слишком сильным, поэтому не забывайте об увлажняющих бальзамах и масках (они, кстати, тоже бывают в безводном формате).
Foamie
Для поврежденных волос
Веганский бренд из Германии не только уделил внимание восстанавливающему волосы составу, но и тщательно продумал упаковку. Оставьте шампунь в сетчатом мешочке: в процессе мытья головы он поможет взбить подходящую пену, а после — пропустить всю воду и дать бруску высохнуть, не расплавившись по полке в ванной.
Cirikle
Не только шампунь, но и скраб
Тот редкий случай, когда разрешается пройтись по голове непосредственно бруском шампуня. Небольшие абразивные частички окончательно освободят кожу от остатков укладочных средств.
Laboratorium
Для роста волос
Ожидать превращения в Рапунцель после пары применений такого шампуня наивно (в целом долгосрочно на рост волос можно повлиять только околомедицинскими средствами), но покалывания, которые дает экстракт перца, точно «разбудят» кожу головы.
Davines
Для непослушных локонов
Пока одни осваивают кудрявый метод, другим комфортнее двигаться по старинке и «укрощать» локоны. Именно этим занимается фиолетовая часть серии Love — разглаживает завитки и облегчает расчесывание.
Foamie
Для холодного блонда
Тонирующие шампуни до последнего не сдавались и не переходили в твердый формат, но и здесь тренд взял верх. Чтобы равномерно распределить фиолетовый пигмент, взбейте шампунь в пенку и распределяйте по волосам именно ее.
Bleach London
Для экспериментов с цветом
Если тонирующий брусок не изменит цвет ваших волос кардинально, то этот твердый шампунь может. Учтите, что яркий розовый пигмент въедается в кожу проще простого, поэтому лучше используйте средство в перчатках.