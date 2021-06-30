Собрали в одном материале все бьюти-хиты тиктока — от несмываемой помады до кровавого пилинга.

KVD Beauty

Тональная основа Good Apple Skin-Perfecting

@misskrissym

#stitch with @tymarz Girl this foundation is the FULLEST coverage 😆🙌🏾 #kvd #goodapple #kvdbeauty #fullcoverage #makeup #darkcircles #darkundereye

♬ original sound - MissKrissyM

После того как Кэт Фон Ди покинула собственный бренд, марка стала переживать ряд странных трансформаций. Инициалы бывшей владелицы KVD резко превратились в Kara, Veritas, Decora («Ценности, истина, красота»), а ассортимент стал пополняться нетипично скучными новинками. Спас положение продукт, который и раньше получался у KVD лучше всего, — сверхплотный тон. В тиктоке камуфляжное перекрытие наглядно демонстрируют люди с пигментацией и розацеа.

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Maybelline

Тушь для ресниц Lash Sensational Sky High

@kspader79

#stitch with @jessica.c.eid #maybelline #skyhighmascara #drugstoremakeup #matureskin #beautyover40 @maybelline

♬ original sound - Kim

О том, что идеальную тушь стоит искать в масс-маркете, давно говорят визажисты. Даже если вы сомневались в подобном подходе, десятки коротких видео, на которых девушки наслаивают тушь Maybelline до настоящего эффекта наращенных ресниц, убедят вас окончательно.

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The Ordinary

Пилинг AHA 30% + BHA 2%

@yayayayoung

A quick AHA+BHA “how to” with my tips! #skincare #beauty #theordinary #ahabha #exfoliation #fyp #foryoupage

♬ original sound - yayayayoung

«Кровавый» пилинг The Ordinary мог стать одним из тех продуктов, которые забавно сфотографировать в инстаграм, да и только. Но технологи бренда, совершившие революцию в мире бюджетного ухода, потрудились над составом и заманили в ряды поклонников даже именитых косметологов. Именно они начали рассказывать о средстве сперва в своих блогах, а потом и в тиктоке. Баночка, которая может помочь проблемной коже и при этом стоит около 600 рублей, снова нашла свою аудиторию.

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NYX

Помада-блеск для губ Shine Loud High Shine

@yeahimcaroline

#stitch with @glamzillaxo I had to see if these @nyxcosmetics glosses were the real deal ! #nyx

♬ original sound - Caroline Carr

Повсеместный масочный режим подорвал продажи помад, и производителям пришлось выкручиваться, кто как может. В NYX пошли самым трудным путем и создали помаду, которая выдерживает трение и при этом остается глянцевой. Звучит удивительно, работает не всегда идеально, но тиктокеры в восторге от идеи, мы тоже.

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L’Oréal Paris

Пудровая тональная основа Infallible 24H

@sarabenayas

#pegar un video de @rocio.roses Creo que mi cara lo dice todo 😧 @lorealparis #loreal #lorealinfalliblefoundation #infalliblefoundation #makeupreview

♬ sonido original - Sara Benayas

Еще одно доказательство того, что в тиктоке все-таки любят плотное покрытие (видимо, тренд на тяжелый макияж кочует из одной соцсети в другую). Эффект от кремовой пудры L’Oréal впечатляющий, особенно на видео. В жизни же стоит в первую очередь не забывать о добротном увлажнении, чтобы подобные текстуры срабатывали как фотошоп.

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Revlon

Матирующий ролик

@lavidarosa_

#revlonoilroller #FreeFreeDance #worththehype #worththemoney #oilyskinmakeup #oilyskin

♬ Fast - LLusion

Чтобы косметическому продукту стать популярным в тиктоке, достаточно уметь за пару секунд показать все плюсы. Шар из вулканического камня (чем‑то напоминающего отполированную пемзу) работает как матирующие салфетки и мгновенно поглощает кожный себум, но не стирает макияж.

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Kaja

Румяна Cheeky Stamp

@kajabeauty

Show your cheeks some love 🥰 Stamp on our Cheeky Stamp blush & match your AC character too 👯‍♀️💕 Available @sephora ! #kajabeauty #kbeauty #sephora

♬ K.K Bubblegum Isabelle Edition by DereBere - derebere

Большая часть видео с использованием этих румян заканчивается беспощадной растушевкой отпечатков в форме сердечек. Мы предлагаем не поддаваться привычным паттернам нанесения макияжа и оставить фигурный румянец.

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MyKirei by Kao

Мыло для рук Yuzu Flower

@sugoimart

im just washing my hands for fun now tbh 🤠 #japanesesoap #soap #washyourhands #onlyinjapan #japanthings #japanpov #japanlife #tokyo #japan #sugoimart

♬ original sound - sugoimart

Еще один вау-эффект за пару секунд. Когда мыло выходит из упаковки в форме цветка, свойства самого продукта уже никому не интересны. Достать японскую причуду в России не получится, но можно поискать на AliExpress специальные насадки на диспенсер для любого пенящегося мыла.

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