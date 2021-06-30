Собрали в одном материале все бьюти-хиты тиктока — от несмываемой помады до кровавого пилинга.

KVD Beauty Тональная основа Good Apple Skin-Perfecting

После того как Кэт Фон Ди покинула собственный бренд, марка стала переживать ряд странных трансформаций. Инициалы бывшей владелицы KVD резко превратились в Kara, Veritas, Decora («Ценности, истина, красота»), а ассортимент стал пополняться нетипично скучными новинками. Спас положение продукт, который и раньше получался у KVD лучше всего, — сверхплотный тон. В тиктоке камуфляжное перекрытие наглядно демонстрируют люди с пигментацией и розацеа.

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Maybelline Тушь для ресниц Lash Sensational Sky High

О том, что идеальную тушь стоит искать в масс-маркете, давно говорят визажисты. Даже если вы сомневались в подобном подходе, десятки коротких видео, на которых девушки наслаивают тушь Maybelline до настоящего эффекта наращенных ресниц, убедят вас окончательно.

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The Ordinary Пилинг AHA 30% + BHA 2%

«Кровавый» пилинг The Ordinary мог стать одним из тех продуктов, которые забавно сфотографировать в инстаграм, да и только. Но технологи бренда, совершившие революцию в мире бюджетного ухода, потрудились над составом и заманили в ряды поклонников даже именитых косметологов. Именно они начали рассказывать о средстве сперва в своих блогах, а потом и в тиктоке. Баночка, которая может помочь проблемной коже и при этом стоит около 600 рублей, снова нашла свою аудиторию.

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NYX Помада-блеск для губ Shine Loud High Shine

Повсеместный масочный режим подорвал продажи помад, и производителям пришлось выкручиваться, кто как может. В NYX пошли самым трудным путем и создали помаду, которая выдерживает трение и при этом остается глянцевой. Звучит удивительно, работает не всегда идеально, но тиктокеры в восторге от идеи, мы тоже.

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L’Oréal Paris Пудровая тональная основа Infallible 24H

Еще одно доказательство того, что в тиктоке все-таки любят плотное покрытие (видимо, тренд на тяжелый макияж кочует из одной соцсети в другую). Эффект от кремовой пудры L’Oréal впечатляющий, особенно на видео. В жизни же стоит в первую очередь не забывать о добротном увлажнении, чтобы подобные текстуры срабатывали как фотошоп.

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Revlon Матирующий ролик

Чтобы косметическому продукту стать популярным в тиктоке, достаточно уметь за пару секунд показать все плюсы. Шар из вулканического камня (чем‑то напоминающего отполированную пемзу) работает как матирующие салфетки и мгновенно поглощает кожный себум, но не стирает макияж.

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Kaja Румяна Cheeky Stamp

Большая часть видео с использованием этих румян заканчивается беспощадной растушевкой отпечатков в форме сердечек. Мы предлагаем не поддаваться привычным паттернам нанесения макияжа и оставить фигурный румянец.

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MyKirei by Kao Мыло для рук Yuzu Flower

Еще один вау-эффект за пару секунд. Когда мыло выходит из упаковки в форме цветка, свойства самого продукта уже никому не интересны. Достать японскую причуду в России не получится, но можно поискать на AliExpress специальные насадки на диспенсер для любого пенящегося мыла.

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