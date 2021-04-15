С появлением Lush в России мы узнали о существовании твердых шампуней: с тех пор ассортимент косметических брендов сильно расширился с точки зрения необычной формы привычных нам продуктов. В одном случае это делается ради рекламного вау-эффекта, в другом — для заботы о планете. «Афиша Daily» собрала несколько бьюти-продуктов в необычном исполнении.

Гель для душа в саше

Гель для душа может содержать до 90% воды, и разливают его обычно в пластиковые бутылки. Каждый год в США используется около 42 млрд пластиковых тар для упаковки жидких продуктов. Создателям нового бьюти-бренда Plus это показалось максимально нелогичным и, что самое главное, неэкологичным, поэтому они выпустили на 100% утилизируемый гель для душа: его упаковка растворяется в воде, а сам он сделан в виде саше, который пенится при соприкосновении с влагой. В общем, лучше один раз увидеть: в ролике выше максимально понятно показан этот процесс.

Твердый дезодорант

Магазин «Это я» сделал твердую косметику ключевым продуктом своей марки. Тут можно найти практически любое привычное вам средство в твердом виде: от шампуня и кондиционера до крема и парфюма. А также дезодорант, который используется так: вы проводите плиткой по коже и растираете пальцами оставшиеся частицы. Действие длится 4–8 часов, одного бруска хватает на 90–120 применений. Кстати, почти любое средство из ассортимента магазина можно приобрести без упаковки либо в картонной коробочке из переработанной бумаги.

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Твердый бальзам для волос

Еще одна марка — адепт твердой косметики. Бальзам в бруске работает как мыло: наносите на волосы, распределяете по длине и смываете через пару минут. По утверждению марки, всего 90 грамм такого кондиционера заменяет 1 кг жидкого бальзама — все потому, что не приходится разбавлять водой. У «Голодного лешего» вдохновляющий нейминг, который переносит то ли в сказку, то ли в лес рядом с дачей: например, среди бальзамов можно найти «Вдали от дорог», «Вдыхая влагу низин», «Жаркий ветер степей» и «Где не ступала нога человека».

Зубная паста в таблетках

Твердая зубная паста Lush похожа на таблетки: 1 штука = 1 чистка зубов. Нужно раздавить таблетку зубами, намочить щетку и чистить зубы, как обычно. После соприкосновения с водой таблетка начнет пениться и растворится до жидкой текстуры. Сейчас у Lush есть два вида пасты: с активированным углем и травяная. Также в разделе ухода за полостью рта можно найти мятный ополаскиватель — тоже в виде таблеток.

Универсальный скраб-пудра для кожи и волос

Скраб-пудра Powder Peel — универсальное средство. Его можно использовать как скраб для тела, смешав с водой, гидролатом или тоником — либо гелем для душа или маслом. Также его наносят как скраб для кожи головы, добавив в шампунь. И, наконец, средство работает как ополаскиватель для волос: смешайте в ладонях скраб-пудру с кондиционером, распределите по длине волос и тщательно промойте.

Помада в виде спичек

Австралийская бьюти-марка Red Earth заключила помаду для губ в спички — и, кажется, это идеальный формат косметики, которую можно носить с собой. Количества средства в одной спичке хватает ровно для того, чтобы целиком накрасить губы. А коробок можно кинуть в сумку и позже подкраситься: например, после ужина в ресторане.

Маска для лица в стике

Маска для лица в стике — это как минимум экономно: продукт равномерно наносится на кожу тонким слоем, и в итоге средства расходуется меньше, чем если бы вы делали это пальцами. Хотя и тут бренд нашел лазейку, как продать больше: Sephora предлагает практиковать мультимаскинг, используя несколько стиков разного действия за раз. С другой стороны, для комбинированной кожи этот совет имеет смысл.

Пилинг в ватной палочке

Вы наверняка слышали про пилинг в виде ватных дисков: у них есть «младший брат» — ватные палочки с кислотами. Их размер идеально подходит для точечного нанесения на кожу. Найти такой можно не только у A’pieu, но и, например, у Eveline.

Тканевая маска-шапочка для волос

Мы привыкли к тканевым маскам, которые предназначены для кожи: их сейчас делают не только для лица, рук и ног, но даже для груди и ягодиц. А что насчет волос? Оказывается, на них тоже можно нанести тканевую маску. Она выглядит как шапочка, в которой нужно посидеть 20 минут, снять и смыть оставшееся средство. Удобно, учитывая, что многие из нас для пущего эффекта и так надевают шапочку для душа поверх привычной кремообразной маски.