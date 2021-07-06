Российский бренд, во много известный благодаря своей технологичной верхней одежде, Novaya, выпустил летнюю коллекцию. Среди футболок и брюк особенно выделяются аксессуары — небольшие сумки ручной вязки.

Кажется, дизайнеры успешно объединили множество трендов этого года. Cреди сплетенных из хлопкового шнура аксессуаров есть круглые сумки-таблетки — мода на такую форму вот уже несколько лет как уверенно вошла в жизнь, вернувшись из 1940-х. Цветовые вариации в Novaya тоже выбрали актуальные, к примеру, одна из сумок создана в оттенке Bottega Green — новом любимом цвете зумеров и миллениалов.