Демонстрируем многообразие трендов в аксессуарах на весну: от шоперов, в которые поместится вся ваша жизнь, до миниатюрных сумок, состоящих из блесток и перьев.

Вязаные и в сетку

Переосмысление авоськи и метаморфоза тренда на сумки-кроше. Кажется, что после локдауна мы еще очень долго будем видеть отсылки к рукоделию и народным промыслам.

Maria La Rosa

25 362 р.

Zara

2499 р.

Zara

2299 р.

Arny Praht x «Авоська дарит надежду» x «СберМаркет»

3490 р.

Pull & Bear

1799 р.

Гигантские

Да, слова «крупные» здесь недостаточно. Сумка должна быть такой, чтобы вы смогли сходить с ней в супермаркет, накупить продуктов на неделю, а в ней бы еще осталось место.

Acne Studios

€590

COS

6990 р.

Zara

4499 р.

Zara

4499 р.

Uterqüe

10 590 р.

Очень праздничные

Даже если никакого праздника не намечается, просто купите сумку со стразами, пайетками, металлическими бусинами или перьями (а лучше со всем сразу) — повод не заставит себя ждать. Да и кому он нужен после года сидения дома.

Kara

25 808 р.

Cult Gaia

29 428 р.

Vanina

26 595 р.

Uterqüe

10 590 р.

Paco Rabanne

42 800 р.

Корзинки

Обратите внимание на экстравагантные варианты, которые можно представить разве что на костюмированном пикнике. Если для вас это слишком смело, то можно ограничиться привычными cross-body-сумками.

Zara

2299 р.

Zara

2799 р.

Zara

3299 р.

Uterqüe

11 990 р.

Gatti

25 200 р.

Жесткие и лаконичные

Фигурные сумки Medea и Coperni могли вам надоесть, но жесткие силуэты в одном цвете все еще в тренде. Присмотритесь к менее раскрученным брендам.

Fetiche

18 900 р.

Coperni

28 463 р.

NadoNado

7000 р.

Medea

31 711 р.

Mansur Gavriel

25 707 р.
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