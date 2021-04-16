Демонстрируем многообразие трендов в аксессуарах на весну: от шоперов, в которые поместится вся ваша жизнь, до миниатюрных сумок, состоящих из блесток и перьев.

Вязаные и в сетку Переосмысление авоськи и метаморфоза тренда на сумки-кроше. Кажется, что после локдауна мы еще очень долго будем видеть отсылки к рукоделию и народным промыслам.

Гигантские Да, слова «крупные» здесь недостаточно. Сумка должна быть такой, чтобы вы смогли сходить с ней в супермаркет, накупить продуктов на неделю, а в ней бы еще осталось место.

Очень праздничные Даже если никакого праздника не намечается, просто купите сумку со стразами, пайетками, металлическими бусинами или перьями (а лучше со всем сразу) — повод не заставит себя ждать. Да и кому он нужен после года сидения дома.

Корзинки Обратите внимание на экстравагантные варианты, которые можно представить разве что на костюмированном пикнике. Если для вас это слишком смело, то можно ограничиться привычными cross-body-сумками.

Жесткие и лаконичные Фигурные сумки Medea и Coperni могли вам надоесть, но жесткие силуэты в одном цвете все еще в тренде. Присмотритесь к менее раскрученным брендам.