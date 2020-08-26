Все, что нужно знать о джерси

Джерси — это синтетический топ, который во время выступлений носят члены спортивных команд. Их носят в футболе, баскетболе, хоккее, бейсболе и во многих других видах спорта. Джерси уже давно покинули пределы спортивных арен и тренировочных полей. Когда именно это произошло, сказать сложно. В Штатах, где цвета спортивных команд прочно закрепились в поп-культуре, все началось в 80-х. В 90-х тенденция вышла на первый пик.

Важную роль в этом сыграли как минимум два фактора: растущая популярность национальных спортивных лиг (баскетбольной NBA, хоккейной NHL, бейсбольной MLB) и стиль заметных представителей рэп-индустрии. Сразу вспоминается культовое фото Тупака Шакура в джерси Detroit Red Wings. Есть и менее тиражированные кадры, где рэпер несет шампанское в цветах New York Rangers. Не забываем и про Snoop Dogg и его появления в хоккейных свитерах (Toronto Maple Leafs и Pittsburgh Penguins) на концертах и в клипах. И это лишь малая часть. Прибавьте сюда регулярные выходы в свет и многочисленные клипы, образы из которых пытались повторить подростки по всему миру.

В начале нулевых популярность джерси (опять же благодаря рэперам) вышла на новый уровень. В список монументальных можно добавить образы из клипов P. Diddy «Bad Boy for Life», Clipse «Grindin’», Fabolous feat. Nate Dogg «Can’t Deny It», Cam’Ron feat. Juelz Santana «Oh Boy», Beanie Sigel feat. Freeway «Roc Da Mic».