Все, что нужно знать о джерси
В преддверии нового спортивного сезона «Афиша Daily» составила гид, посвященный джерси, — форме игроков командных дисциплин. Рассказываем, какие бывают джерси, где их искать и как сочетать с повседневной одеждой.
Tupac Shakur, 1994 год
Snoop Dogg, 2000 год
The Diplomats, начало 2000-х
Джерси — это синтетический топ, который во время выступлений носят члены спортивных команд. Их носят в футболе, баскетболе, хоккее, бейсболе и во многих других видах спорта. Джерси уже давно покинули пределы спортивных арен и тренировочных полей. Когда именно это произошло, сказать сложно. В Штатах, где цвета спортивных команд прочно закрепились в поп-культуре, все началось в 80-х. В 90-х тенденция вышла на первый пик.
Важную роль в этом сыграли как минимум два фактора: растущая популярность национальных спортивных лиг (баскетбольной NBA, хоккейной NHL, бейсбольной MLB) и стиль заметных представителей рэп-индустрии. Сразу вспоминается культовое фото Тупака Шакура в джерси Detroit Red Wings. Есть и менее тиражированные кадры, где рэпер несет шампанское в цветах New York Rangers. Не забываем и про Snoop Dogg и его появления в хоккейных свитерах (Toronto Maple Leafs и Pittsburgh Penguins) на концертах и в клипах. И это лишь малая часть. Прибавьте сюда регулярные выходы в свет и многочисленные клипы, образы из которых пытались повторить подростки по всему миру.
В начале нулевых популярность джерси (опять же благодаря рэперам) вышла на новый уровень. В список монументальных можно добавить образы из клипов P. Diddy «Bad Boy for Life», Clipse «Grindin’», Fabolous feat. Nate Dogg «Can’t Deny It», Cam’Ron feat. Juelz Santana «Oh Boy», Beanie Sigel feat. Freeway «Roc Da Mic».
Сейчас для многих очередным поводом вспомнить про джерси стал недавний сериал «The Last Dance» про золотой состав «Чикаго Буллз». В день выхода шоу люди забивали в поисковике eBay имя Майкла Джордана 821 раз в минуту, а продажи платформы выросли на 198 процентов. К слову, если у вас осталась какая-то атрибутика «быков», то, вероятно, вы сможете выручить за нее неплохие деньги.
«Последний танец»
Но вернемся к джерси. Их действительно можно носить в повседневной жизни. Ровно так же, как бомберы и бейсболки с символикой спортивных команд. Но прежде чем вы обзаведетесь топом из синтетического материала, советуем запомнить несколько моментов.
Какие бывают джерси?
Наиболее популярные и интересные в перспективе стилизации — те, что пришли из популярных командных видов спорта: баскетбола, бейсбола, хоккея, а также футбола — традиционного и американского. У каждого из перечисленных видов есть свои отличительные характеристики, которые не сильно менялись с годами. В России американский футбол и бейсбол не пользуются широкой популярностью, поэтому их мы оставим за кадром.
Хоккейные
Баскетбольные
Футбольные
Если вы решили приобрести джерси, не сбрасывайте со счетов российские команды. Подобно зарубежным, многие из них, хоть и с некоторым запозданием, но начали развивать собственные клубные магазины. В них, помимо всевозможных сувениров, можно приобрести и джерси. Ну правда, если вы, например, безразличны к футболу, то уж лучше ходите в цветах казанского «Рубина», нежели миланского «Интера».
Футбольные
Хоккейные
И какую выбрать?
Среди болельщиков бытует термин «глор» (glory hunter). Так называют людей, которые начинают болеть за команду, когда она становится успешной и побеждает. Этим же термином характеризует людей, болеющих сразу за несколько команд. Так вот, не будьте глорами. Не стоит облачаться в цвета «Ливерпуля» или Toronto Raptors, если вы никогда прежде не любили футбол и не следили за NBA. Это будет выглядеть как минимум странно.
Если вы не поклонник спорта и не хотите связывать себя с той или иной командой, есть альтернативный вариант. Многие бренды выпускают собственные джерси, сохраняя при этом узнаваемую эстетику. Выглядят такие топы достаточно аутентично и интересно. Будь то интерпретация хоккейного свитера от Reebok Classic и Awake NY, баскетбольное джерси от Patta или футбольный топ от 032c.
А если вы из тех, кому важна не столько принадлежность к определенной команде, сколько момент узнаваемости, то присмотритесь к альтернативным джерси французского «Пари Сен-Жермен» или итальянского «Ювентуса». Для первых ее сделал Jordan, для вторых — adidas и Palace. Последние уже везде распроданы, но их можно найти на вторичном рынке — например, на Grailed.
А как там с винтажом?
Изучите предложения на eBay, введите слово jersey в поиске на ASOS Marketplace и зависните у экрана на часок-другой. Иногда здесь действительно можно найти ценные реликвии вроде формы «Баварии» сезона 2000/2001, когда мюнхенский клуб выиграл Лигу чемпионов.
Но за подобными экземплярами лучше отправляться к проверенным ретейлерам. Например, к британскому Classic Football Shirts — настоящей сокровищнице для фанатов. Там можно найти игровую форму (в том числе ту, в которой футболисты играли на поле) самых разных команд и лет.
Винтажные проекты, а уж тем более те, что специализируются на джерси, прекрасно понимают ценность своего товара, поэтому зачастую устанавливают высокие цены. Если вы не хотите переплачивать за синтетическую футболку и никуда не спешите, устройте рейд по секонд-хендам. В них зачастую можно найти футбольные джерси из нулевых.
С чем носить
Если вы покупаете футбольное или баскетбольное джерси, попробуйте примерить размер на один больше вашего. Дело в том, что многие производители предпочитают более обтягивающий крой, и если во время спортивных активностей это вопрос комфорта, то в повседневной жизни вы рискуете выглядеть нелепо.
Какое бы джерси вы ни выбрали, помните, что оно не подразумевает формальный стиль. Да, во время чемпионата миру по футболу в России мы видели на улицах болельщиков в джерси, заправленных в зауженные брюки, и лоферах на босу ногу. Но это было скорее исключение и отменные навыки стилизации. Не стоит усложнять. Придерживайтесь простых и эффектных сочетаний. Футбольное джерси, свободные брюки и кроссовки. Баскетбольное джерси поверх футболки, расслабленные шорты с длиной едва ниже колен и, например, кеды. Если за окном достаточно прохладно, наденьте хоккейные джерси поверх худи, широкие брюки и кеды.