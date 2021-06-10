Французский бренд Bernardaud, специализирующийся на фарфоре, выпустил вторую часть коллаборации с Государственной Третьяковской галереей. В совместный релиз вошел чайный набор из двух пар, декорированный работами классического русского мариниста Ивана Айвазовского. На посуде изображены «Встреча рыбаков на берегу Неаполитанского залива» 1842 года и «Морской берег. Прощание» 1868 года.