На нем изображена «Женщина с граблями» Казимира Малевича.

В России, пусть и с некоторым опозданием, прижилась практика коллабораций брендов и культурных инстанций. Rassvet, Nina Donis и TTSWTRS выпускали совместные релизы с Пушкинским музеем, ADED — с «Гаражом», а Roma Uvarov Design — с Российской государственной библиотекой.

Продолжая добрую традицию, Radical Chic выпустил совместную коллекцию с Третьяковской галереей. В коллекцию вошли изделия из шелка, украшенные работами из коллекции музея. Наш фаворит — платок с изображением «Женщины с граблями» Казимира Малевича.