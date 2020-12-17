Французский бренд Bernardaud вместе с Третьяковкой создал фарфоровый чайный сервиз специально для России. Теперь пить чай можно из чашек с работами трех выдающихся отечественных художников. В первой серии — Иван Шишкин.

Среди работ Шишкина, «певца русского леса», Bernardaud вместе с кураторами Третьяковской галереи выбрали две картины. Декор первой чайной пары вдохновлен известным с детства «Утром в сосновом лесу», где на переднем плане играют медвежата. Мотив на второй — полотно «Вечер», изображающее крестьянок, возвращающихся домой из леса.

По словам директора Государственной Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, совместная коллекция — это возможность популяризировать русское искусство, в том числе в других странах, благодаря сувенирной продукции высочайшего качества.