Французский бренд Bernardaud вместе с Третьяковкой создал фарфоровый чайный сервиз специально для России. Теперь пить чай можно из чашек с работами трех выдающихся отечественных художников. В первой серии — Иван Шишкин.
Среди работ Шишкина, «певца русского леса», Bernardaud вместе с кураторами Третьяковской галереи выбрали две картины. Декор первой чайной пары вдохновлен известным с детства «Утром в сосновом лесу», где на переднем плане играют медвежата. Мотив на второй — полотно «Вечер», изображающее крестьянок, возвращающихся домой из леса.
По словам директора Государственной Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, совместная коллекция — это возможность популяризировать русское искусство, в том числе в других странах, благодаря сувенирной продукции высочайшего качества.
Коллекция под названием «Наследие Третьяковской галереи» выпускается сериями, в каждой из которых представлены картины одного автора, изображающие определенное время года. Серии, ограниченные тиражом 100 экземпляров, будут появляться раз в год, начиная с 2020 года. Сервиз дополнен сертификатом подлинности от Bernardaud. Коллекцию можно приобрести
в ЦУМе, ДЛТ и бутиках Bernardaud в Москве. Стоимость чайного набора — 29 950 руб.