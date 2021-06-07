6 июня Balenciaga показала весенне-летнюю коллекцию 2022 года: бренд, как всегда, не смог обойтись без инфоповодов. Во-первых, тандем Демны Гвасалии и Алессандро Микеле продолжает свою работу: в коллекции можно найти аксессуары Balenciaga х Gucci, включая сумки, ремни и платки с монограммой Gucci, где буквы G заменили на B. Во-вторых, все 44 лука на подиуме представила художница Элиза Дуглас, а если быть точнее, то она и ее двойники, которых удалось создать благодаря технологии дипфейк. Собственно, сама коллекция называется Clones и является критикой современной эпохи соцсетей и утраты индивидуальности.

Наконец, пожалуй, один из самых ярких инфоповодов коллекции Balenciaga SS22 — продолжение сотрудничества с брендом Crocs. Модный дом представил новое прочтение привычных резиновых сабо и показал две модели: кроксы на устойчивой шпильке, которая напоминает штырь, и сапоги с высоким голенищем, посаженные на массивную подошву. Обувь представлена в нескольких цветах: актуальном сейчас насыщенном зеленом, светло- и темно-сером и черном. В пару к кроксам Balenciaga создала резиновые сумки корзины.