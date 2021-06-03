Означает ли это, что можно доставать свои Isabel Marant?

Французский модный дом выдает один неоднозначный релиз за другим: вслед за мерчем для Sony PlayStation 5, где вещи стоят дороже самой консоли, марка выпустила кроссовки на платформе. Правда, это платформа не совсем в привычном нам виде: бренд вдохновился пружинистыми конструкциями, которые профессиональные бегуны используют на старте забега, и попытался повторить их форму при создании подошвы кроссовок.

Balenciaga пока не продемонстрировала модель X-Pander на человеке, но, судя по всему, на ноге кроссовки будут выглядеть как обычная обувь без платформы, пока вы не начнете ходить — тогда конструкция пружинит от стопы. Кроссовки представлены в шести цветах и объединяют в себе дизайн Triple S и Track, двух самых популярных спортивных силуэтов бренда.

Кроссовки X-Pander уже доступны в магазинах и на сайте по цене $1250.