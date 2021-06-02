Французский модный дом выпустил совместную капсульную коллекцию с Sony PlayStation 5. В релиз вошли две футболки и худи с принтами. На них нанесен узнаваемый логотип PS, изображения кнопок джойстика (треугольник, круг, крест и квадрат), брендинг Balenciaga и дата запуска консоли (ноябрь 2020 года).

А теперь самое интересное. Любая вещь из совместного релиза стоит дороже самой игровой консоли. Для сравнения: PS5 стоит 499 долларов, в то время как худи обойдется в 875 долларов, а футболка в 675 долларов.