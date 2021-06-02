Неожиданное сотрудничество сторон.
Французский модный дом выпустил совместную капсульную коллекцию с Sony PlayStation 5. В релиз вошли две футболки и худи с принтами. На них нанесен узнаваемый логотип PS, изображения кнопок джойстика (треугольник, круг, крест и квадрат), брендинг Balenciaga и дата запуска консоли (ноябрь 2020 года).
А теперь самое интересное. Любая вещь из совместного релиза стоит дороже самой игровой консоли. Для сравнения: PS5 стоит 499 долларов, в то время как худи обойдется в 875 долларов, а футболка в 675 долларов.
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Капсульная коллекция Balenciaga и Sony PlayStation 5 уже поступила в продажу. Купить худи и футболки можно на официальном сайте французского модного дома.
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