Неожиданное сотрудничество сторон.

Французский модный дом выпустил совместную капсульную коллекцию с Sony PlayStation 5. В релиз вошли две футболки и худи с принтами. На них нанесен узнаваемый логотип PS, изображения кнопок джойстика (треугольник, круг, крест и квадрат), брендинг Balenciaga и дата запуска консоли (ноябрь 2020 года).

А теперь самое интересное. Любая вещь из совместного релиза стоит дороже самой игровой консоли. Для сравнения: PS5 стоит 499 долларов, в то время как худи обойдется в 875 долларов, а футболка в 675 долларов.

1 из 3
2 из 3
3 из 3

Капсульная коллекция Balenciaga и Sony PlayStation 5 уже поступила в продажу. Купить худи и футболки можно на официальном сайте французского модного дома.

Подробности по теме
Угадайте, сколько стоят эти украшения? От резинки Bottega Veneta до фенечек Balenciaga
Угадайте, сколько стоят эти украшения? От резинки Bottega Veneta до фенечек Balenciaga