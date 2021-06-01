Немецкий спортивный гигант и бруклинский бренд продолжают плодотворное сотрудничество. После переосмысления классических футбольных бутс King основатель KidSuper Studios Колм Диллан взялся за другой культовый силуэт Puma — Suede.

Коллаборационная пара выполнена в светло-серых тонах с голубыми и желтыми акцентами, а также с пастельно-розовым полосками сбоку. Из других деталей: надпись «KidSuper Studios work shoe item #3» на внутренней стороне, неравномерно окрашенные шнурки и — внимание — петли для карандаша на боковой части пары. По задумке Диллана, петли для карандаша — это своего рода напоминание людям сразу записывать свои идеи.