Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова

Лучшей фешен-покупкой считает чехол для телефона на веревочке

Гигантские заметные стрелки — однозначно тренд вот уже нескольких сезонов
Стараюсь убедить себя в том, что все роскошные прически звезд в клипах — парики. Часто так и бывает
Тренд на наивные украшения добрался до колец настроения

Анна Махорина

Просит вернуть Рианну образца 2009 года из клипа «Unfaithful»

Не оптическая иллюзия, а самые настоящие джинсы
Нереальная Ян Гэ в объективе Дамира Жукенова для Marie Claire. И нереальный мейк от Андрея Шилкова. Как круто, когда звезды на 100% доверяют съемочной команде — только так и рождаются шедевры
Открою секрет: на самом деле 50% моих сохраненок — это луки Наташи Гольденберг (а еще 50% — Бланки Миро)
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Не знаете, как добавить цвета в гардероб? Присмотритесь к стилю инфлюэнсерки Бланки Миро
Не знаете, как добавить цвета в гардероб? Присмотритесь к стилю инфлюэнсерки Бланки Миро

Ин Франк

Советуется с Риком Россом по вопросам бизнеса

Красивые кадры из съемки бренда CCP (Crazy Character Print) и онлайн-издания Sabukaru.
На заметку тем, кто ищет добротную базу. Присмотритесь к британскому бренду Sunray Sportswear, который отшивает свои футболки в Японии на винтажных петельных машинках
Наверняка среди ваших знакомых есть человек, которому нужно это отправить
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Идеальная база и точечное укрепление гардероба: чем хорош магазин Blacksmith
Идеальная база и точечное укрепление гардероба: чем хорош магазин Blacksmith