Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова Лучшей фешен-покупкой считает чехол для телефона на веревочке

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sarah Necia (@neciashairstyling) Стараюсь убедить себя в том, что все роскошные прически звезд в клипах — парики. Часто так и бывает

Анна Махорина Просит вернуть Рианну образца 2009 года из клипа «Unfaithful»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andrey Shilkov (@andreyshilkov) Нереальная Ян Гэ в объективе Дамира Жукенова для Marie Claire. И нереальный мейк от Андрея Шилкова. Как круто, когда звезды на 100% доверяют съемочной команде — только так и рождаются шедевры

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natasha Goldenberg (@ngoldenberg) Открою секрет: на самом деле 50% моих сохраненок — это луки Наташи Гольденберг (а еще 50% — Бланки Миро)

Подробности по теме Не знаете, как добавить цвета в гардероб? Присмотритесь к стилю инфлюэнсерки Бланки Миро Не знаете, как добавить цвета в гардероб? Присмотритесь к стилю инфлюэнсерки Бланки Миро

Ин Франк Советуется с Риком Россом по вопросам бизнеса

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Peggs & son. (@peggsandson) На заметку тем, кто ищет добротную базу. Присмотритесь к британскому бренду Sunray Sportswear, который отшивает свои футболки в Японии на винтажных петельных машинках