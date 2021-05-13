Знакомимся с лондонским магазином и брендом в одном лице.

Лондонский Blacksmith, основанный в 2015 году, не самый известный и популярный онлайн-ретейлер. Как бы высокопарно ни звучало, эта история не про тенденции и огромный бренд-лист с востребованными именами, а про впечатляющую селекцию, разумное потребление по адекватным ценам и точечное укрепление гардероба.

Не такой, как остальные В каталогах крупных ретейлеров (будь то End. или Ssense, неважно) есть множество пересечений. А о подавляющем большинстве брендов, представленных в Blacksmith, вы, скорее всего, ничего не слышали. И это одно из главных преимуществ магазина.

Если ищете новые имена и беспокоитесь об уникальности вещей, то вы по адресу.

Многие бренды настолько нишевые, что приобрести их можно только здесь. Другой плюс селекции Blacksmith — приемлемые цены. Большая часть добротных и умело скроенных вещей из ассортимента магазина стоят примерно столько же, сколько в популярном в России масс-маркете. Надо ли говорить о разнице в качестве? И конечно, стоит отметить прагматичный подход Blacksmith. Как мы уже сказали, магазин не ориентируется на остромодные тенденции. При просмотре любой вещи из каталога станет понятно, что она едва ли утратит актуальность, скажем, в ближайшие пять лет.

Что покупать В первую очередь советуем подписаться на аккаунт Blacksmith в Instagram. Так вы будете в курсе новинок и, если вещь вам приглянется, успеете ее купить. У небольшой, но лояльной аудитории магазина уже есть свои фавориты, которые раскупают в считаные часы после рестока. Например, суперплотные однотонные футболки американского бренда Pro Club или японского Power House. И те и другие отличаются толстым воротником и бывают доступны в базовых расцветках.

К числу визитных карточек магазина также можно отнести практичные и универсальные брюки Service Works. Модель Chef Pants, предназначенная, как следует из названия, для поваров, запросто впишется в любой гардероб. Лаконичный дизайн, резинка на поясе и несколько повседневных цветовых решений.

Отдельного упоминания заслуживают вещи, которые магазин выпускает под собственным одноименным брендом. Это минималистичные парки с обилием карманов, куртки в рабочем и милитари-стилях, флиски, рубашки, регбийки, плотные брюки (в том числе карго).

Также советуем обратить внимание на дедсток-позиции (особенно на полевые куртки и армейские кеды), рабочие жилеты из канваса Power House, базовую (не лайфстайл) линейку американских спортивных классиков Champion и топсайдеры Goodcamp. Доставка одежды из Великобритании в Россию международной почтой обойдется в 14 фунтов (приблизительно 1500 рублей).