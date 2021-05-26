Наглядный гид по смелой одежде, которую стоит вписать в свой гардероб.

© Damiano David/Måneskin

Группу Måneskin, победившую на «Евровидении», вот уже неделю как обсуждают в соцсетях. Правда, речь чаще идет не о музыке, а о классическом и немного огламуренном рокерском стиле участников: кожа, подведенные глаза, украшения. Большая часть восторгов досталась солисту проекта — Дамиану Давиду. Новоиспеченные фанаты восхищаются одновременно мрачными сексуальными образами в духе Эди Слимана и нарушением всех представлений о традиционной мужественности.

Впрочем, стиль Дамиано сложно назвать самобытным — подобные луки вы могли встречать в пабликах про «героиновый шик», кольца и леопардовый принт до сих пор любят как рокеры, так и рэперы, а шелковые рубашки, будто из женского гардероба, давно облюбовал Гарри Стайлз. Мы же предлагаем просто лишний раз убедиться, что на мужчинах органично смотрится не только гипермаскулинная одежда, и посмотреть, какие элементы подобного образа можно без труда вписать в свой стиль.

Мокасины Zara

4499 р.

Рубашка Zara

3299 р.

Костюмные брюки Zara

5999 р.

Расклешенные брюки Zara

6599 р.

Рубашка Zara

4499 р.

Атласная рубашка Weekday

3499 р.

Майка Weekday

999 р.

Карандаш для глаз Marc Jacobs Beauty

1980 р.

Моносерьга Hand Around

2900 р.

Серьги Rod Almayate

18 700 р.

Шарф твилли UNU

990 р.

Лоферы G.H.Bass & Co.

9731 р.

Брюки Pleasures

7119 р.
Подробности по теме
5 вещей, которым стоит поучиться у Гарри Стайлза
5 вещей, которым стоит поучиться у Гарри Стайлза