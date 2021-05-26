Группу Måneskin, победившую на «Евровидении», вот уже неделю как обсуждают в соцсетях. Правда, речь чаще идет не о музыке, а о классическом и немного огламуренном рокерском стиле участников: кожа, подведенные глаза, украшения. Большая часть восторгов досталась солисту проекта — Дамиану Давиду. Новоиспеченные фанаты восхищаются одновременно мрачными сексуальными образами в духе Эди Слимана и нарушением всех представлений о традиционной мужественности.

Впрочем, стиль Дамиано сложно назвать самобытным — подобные луки вы могли встречать в пабликах про «героиновый шик», кольца и леопардовый принт до сих пор любят как рокеры, так и рэперы, а шелковые рубашки, будто из женского гардероба, давно облюбовал Гарри Стайлз. Мы же предлагаем просто лишний раз убедиться, что на мужчинах органично смотрится не только гипермаскулинная одежда, и посмотреть, какие элементы подобного образа можно без труда вписать в свой стиль.